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覆核新田案|謝世傑擬退出訴訟　透露曾受網上評論滋擾　法官押後裁決可否由他人加入訟訴 (20:30)

守護大嶼聯盟召集人兼社工謝世傑早前入稟司法覆核，挑戰環保署有條件批准新田科技城環評報告，排期今年6月開審。早前被拒法援的謝世傑擬退出案件，西貢前區議員陳嘉琳要求取代成為申請人，今（7日）於高院指示聆訊。庭上透露，謝世傑自去年11月受網上評論滋擾，其家人亦收到針對官司的信件，構成精神壓力。法官押後本周五或之前裁決。

代表申請方的大律師伍中彥表示，謝世傑因司法覆核承受恐嚇和滋擾，加上不獲法援資助，打算撤回案件。法官高浩文問到，有人去年11月發布影片攻擊謝和其法律團隊，謝是否在被拒絕法援前，已承受滋擾，伍回答是。

申請方另一理據，是陳嘉琳受僱於非政府組織，曾參與新田科技城的城規會諮詢過程，過往就郊野公園規劃提司法覆核，和本案有利害關係。代表環保署長的資深大律師余若海反駁，環保署去年5月有條件批准新田環評報告，陳今年3月提交申請，若法庭接納陳加入為訴訟方（joinder），已超出司法覆核的3個月申請期限。余又指，陳嘉琳沒有在誓章交代受僱機構名稱，不知她和謝世傑有何關係；若法庭拒絕陳的取代申請，應駁回司法覆核。

余若海提及，新田科技城的構想始於2013年施政報告，旨在融合國家「十四五」規劃，與一河之隔的深圳發展科技產業；新田位於北部都會區核心，「不只是第二個科學園，也不只是矽谷」，會建立有生活質素的社區。余亦質疑，謝世傑女兒報稱收到附有案件報道的信件，「這是威脅嗎？」

代表土木工程拓展署的資深大律師陳樂信則指，謝世傑誇大（overstate）受恐嚇和壓力程度，他有意退出案件，真正的原因是不獲法援資助興訟。陳樂信又指，陳嘉琳曾就郊野公園規劃提司法覆核，議題與本案無關。法官表示案件涉及重要法律準則，押後裁決。

相關字詞﹕編輯推介 法庭；司法覆核；新田科技城

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