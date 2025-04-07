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兩兄弟被指破壞「喜茶」脫罪　律政司上訴得直　案件發還原審重新考慮 (18:01)

2020年5月13日沙田新城市廣場內出現示威，其間7名少年被指破壞一間內地連鎖飲品店「喜茶」，其中兩人分別為後來曾擔任浸大學生會外務副幹事長的戴嘉平，以及其孿生兄長戴嘉正。兩人經審訊後被裁定「刑事損壞」及「抗拒在正當執行職務的警務人員」罪均不成立，律政司以案件呈述的方式提出上訴。高院今日（7日）頒布判辭，指出原審裁判官犯錯，裁定律政司上訴得直，下令案件發還原審重新考慮。

兩名答辯人分別為戴嘉平及戴嘉正（同20歲），兩人曾就另一宗暴動案罪成而被判入教導所。

高院法官陳仲衡於判辭指，律政司一方質疑原審裁判官犯錯，即錯誤地指控方未能證明閉路電視片段中的疑犯正是兩名答辯人，欠缺考慮相關證據，包括戴嘉正於案發前成立一個通訊群組，並被攝錄到在旁把風，當戴嘉平於群組中表示已準備好，其兄長下令「action」，隨即3名黑衣人衝入「喜茶」內大肆破壞。

判辭續指，答辯人一方認為原審裁判官的裁決穩妥。惟陳官觀乎相關證據後，指兩名答辯人與疑犯不論是在衣著特徵、行為動作和路徑，以及兩人手機內的通訊內容作考慮，均互相吻合。法庭認同律政司一方陳辭，認為在多項證據累積下的唯一合理結論是戴嘉正為負責把風的人，戴嘉平則是其中一名動手破壞的人，兩人搗毀店鋪後便回家。

陳官認為原審裁判官的無罪裁決是有悖常理，裁定律政司上訴得直，並認為較理想做法是讓原審裁判官重新處理案件及考慮高院的意見，因此下令將案件發還原審重新考慮。

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