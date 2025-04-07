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中煤香港副總經理涉向合作夥伴索賄　控方：被告曾指收賄後會就洗煤場意外全力幫助 (17:37)

中煤能源香港有限公司（下稱中煤香港）一名副總經理，涉嫌向合作夥伴索賄200至300萬元，以助對方以最有利條款解決雙方的一個項目爭議。該副總經理否認一項代理人索取利益罪，案件今（7日）於東區裁判法院開審。據控方開案陳辭，被告向合作夥伴透露因其位於山西的洗煤場發生意外，造成死傷，因此急需現金賠償；若對方答應請求，會盡全力幫助。

控罪指，被告王文寧（64歲）於2018年10月8日，無合法權限或合理辯解，而向高豪企業有限公司董事兼股東周台婷，索取介乎200萬元至300萬元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為王在與其主事人的事務或業務有關的事上，對周予以或曾予以優待的誘因或報酬。

據控方開案陳辭，被告1982年加入中煤能源股份有限公司，隨後獲調派到其全資子公司，即中煤香港。被告事發時負責處理某項目的爭議，因而與高豪董事周台婷進行交涉。2018年10月初，周接獲被告來電，相約同月8日在置地文華東方酒店見面，周答應赴約。當天被告對周說想談論一些私事，透露他急需金錢以賠償在山西洗煤場一事故造成的傷亡，詢問周可否借他200至300萬。

被告進一步指，如果周同意請求，他將在前述項目爭議中全力協助周，以對周及高豪最有利的條款和條件解決糾紛；周將對話過程錄音。被告於2023年9月被捕，他警誡下確認錄音中的是他和周的聲音，當時他向周請求貸款，希望二人能互相幫助；被告亦確認想周相信他有能力解決糾紛。

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