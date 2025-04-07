第二屆中華文化節4月至6月舉行　重點介紹西安 (17:00)

由康文署策劃的「中華文化節2025」旨在弘揚中華文化，提升市民國民身分認同及文化自信。每年文化節均會選擇一個焦點中國城市介紹其文化，去屆是上海，今屆則是西安。倪淑儀稱，冀透過一系列活動帶領觀眾，感受西安這座十三朝古都「古韻悠長」的文化氛圍，其中香港歷史博物館及陝西省文物交流中心，聯合策劃的陝西秦漢文物展《天下一統》，將展出包括秦俑在內的過百套珍貴文物，突顯西安作為中華文明核心發源地之一的重要地位。

倪淑儀又指，今年中華文化節的主題是文字，指文字對於文化發展發揮關鍵的作用，促進中華文學的誕生和傳播，深刻影響民族的思想和價值觀，形容文字、文學和表演藝術可謂相輔相成，密不可分，故今年特意安排了中國東方演藝集團的現代舞詩劇《詩憶東坡》為今年的開幕節目。《詩憶東坡》由國際著名編舞家沈偉創作，內容取材自宋代蘇東坡的詩詞，並以現代舞蹈融會詩詞、書法、篆刻、戲曲、武術等眾多中華傳統文化元素。

文化節大部分的舞臺演出項目、講座系列和中國戲曲節電影戲曲的相關門票，將在4月15日於城市售票網站開售，部份節目在4月15至30日有閃購優惠。