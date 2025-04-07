明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

第二屆中華文化節4月至6月舉行　重點介紹西安 (17:00)

第二屆中華文化節今年6月至9月舉行，有超過280場演出。康文署總經理（文化節目）倪淑儀表示，今年文化節邀請3000位國際級和國家級的藝術家參與制作和演出，預計今年參與人次或可超過100萬，已預留約2000萬元籌辦，署方亦會運用現有恆常資源。她又指，今年文化節獲不同機構提供資源、場地等贊助，相信影響力會更強。

由康文署策劃的「中華文化節2025」旨在弘揚中華文化，提升市民國民身分認同及文化自信。每年文化節均會選擇一個焦點中國城市介紹其文化，去屆是上海，今屆則是西安。倪淑儀稱，冀透過一系列活動帶領觀眾，感受西安這座十三朝古都「古韻悠長」的文化氛圍，其中香港歷史博物館及陝西省文物交流中心，聯合策劃的陝西秦漢文物展《天下一統》，將展出包括秦俑在內的過百套珍貴文物，突顯西安作為中華文明核心發源地之一的重要地位。

倪淑儀又指，今年中華文化節的主題是文字，指文字對於文化發展發揮關鍵的作用，促進中華文學的誕生和傳播，深刻影響民族的思想和價值觀，形容文字、文學和表演藝術可謂相輔相成，密不可分，故今年特意安排了中國東方演藝集團的現代舞詩劇《詩憶東坡》為今年的開幕節目。《詩憶東坡》由國際著名編舞家沈偉創作，內容取材自宋代蘇東坡的詩詞，並以現代舞蹈融會詩詞、書法、篆刻、戲曲、武術等眾多中華傳統文化元素。

文化節大部分的舞臺演出項目、講座系列和中國戲曲節電影戲曲的相關門票，將在4月15日於城市售票網站開售，部份節目在4月15至30日有閃購優惠。

相關字詞﹕中華文化節 康文署 編輯推介

上 / 下一篇新聞