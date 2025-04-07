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林定國：被制裁不高興但不會「生蝦咁跳」 不影響工作和生活 (13:08)

美國早前宣布制裁6名中港官員，包括律政司長林定國。他接受《星島日報》訪問時，形容沒有人被制裁會感高興，但不代表要「被激到生蝦咁跳」，強調制裁不影響他工作和生活。他並反駁美國指控本港官員以國安法「跨境鎮壓」，稱重點在於涉事者的國民身份，如是中國人就有責任對國家忠誠，稱「無論他走到天腳底，做一些對國家不利的事，採取措施希望他回來接受法律制裁，是完全沒有問題。」

 

林定國指，很多國家的國安法例所規範的行為或針對的個人，都不一定是境內人士，舉例美國的叛國罪，行為不一定在美國發生但卻為該國境內帶來傷害。他續稱，若香港派執法部門去海外拘捕一些人，或叫人綁架相關人士回港才是「跨境執法」，更違反國際法，但香港從未做過這些事。

林定國表示，被制裁的官員至今無一人因制裁而離開工作崗位，強調制裁不會影響他履行工作的有效性、更不會影響他做工作的決心和生活。

近年部分終審法院非常任法官辭職及退任，林定國重申，法官離任涉及很多理由，包括完成任期、個人原因等，且很多人離開時都表明對香港司法制度有信心，但當中都有法官是政治原因而離任，雖有人離開，亦有新人加入。

林定國又稱，國安教育不應集中在某些特別的日子，舉例每年情人節「難道那天你才對老婆好？不會的，也不應該，應該持續每天都要做」。至於完善法律，他說去年23條立法不代表完結，當局會不斷檢視法例，以應對潛在風險，形容要確保法律「工具箱」在有需要時能很有效用到。

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