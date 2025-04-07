城大內地生涉校內襲警及傷人　還押小欖候訊 (12:30)

被告王浩宇（23歲，學生）被控兩項普通襲擊罪，以及各一項傷人罪、盜竊罪、襲擊在正當執行職務的警務人員罪、刑事損壞罪。本案上周三（2日）在西九龍裁判法院首次提堂，但被告入院未有到庭，案件押後至今日再​訊。

控罪指稱，被告被控於2025年3月31日，在香港城市大學中國銀行（香港）綜合樓五樓城大食坊襲擊一名黃姓女⼦，並偷竊一張香港身分證、6張銀行卡、一張八達通卡、一張門禁卡、兩張會員卡及現金港幣970元，而上述物品為黃姓女子的財產；被告另被控於同日同地非法及惡意傷害一名胡姓男子。

此外，被告被控於同日在楊建文學術樓三樓邵逸夫圖書館內襲擊一名夏姓男子；襲擊在正當執行職務的警務人員，即鄧姓警長及姚姓警員；無合法辯解而損壞屬於香港警察的一部隨身攝錄機，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。