明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

城大內地生涉校內襲警及傷人　還押小欖候訊 (12:30)

城大內地生疑因使用手機聲浪問題，在校園內與人爭執，繼而向對方施襲，又襲擊調停事件的兩名警員等。內地生被控襲警及傷人等6罪，今（7日）被押往西九龍裁判法院提堂。裁判官應控方申請，將案件押後至今年4月16日再提堂，以待索取兩份被告的精神科報告，檢視被告是否適合答辯和接受醫院令。被告被拒保釋，須還押小欖精神病治療中心候訊。

被告王浩宇（23歲，學生）被控兩項普通襲擊罪，以及各一項傷人罪、盜竊罪、襲擊在正當執行職務的警務人員罪、刑事損壞罪。本案上周三（2日）在西九龍裁判法院首次提堂，但被告入院未有到庭，案件押後至今日再​訊。

控罪指稱，被告被控於2025年3月31日，在香港城市大學中國銀行（香港）綜合樓五樓城大食坊襲擊一名黃姓女⼦，並偷竊一張香港身分證、6張銀行卡、一張八達通卡、一張門禁卡、兩張會員卡及現金港幣970元，而上述物品為黃姓女子的財產；被告另被控於同日同地非法及惡意傷害一名胡姓男子。

此外，被告被控於同日在楊建文學術樓三樓邵逸夫圖書館內襲擊一名夏姓男子；襲擊在正當執行職務的警務人員，即鄧姓警長及姚姓警員；無合法辯解而損壞屬於香港警察的一部隨身攝錄機，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞