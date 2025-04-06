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Coldplay啟德體育園演唱會 觀眾可攜細塑樽或杯進場 (20:17)

啟德體育園場地規則，一直指禁止觀眾攜帶水樽等容器或飲品入場，英國樂隊Coldplay周二（8日）起在啟德體育園舉行4場演唱會，按主辦單位今日公布， 觀眾可携帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠可重用便携式水瓶/杯進場。

主辦單位livenationhk在社交媒體公布場地守則，指「不可携帶任何即棄膠樽裝飲品的空樽 、玻璃瓶/杯、鋁罐、保溫瓶/杯、不銹鋼瓶/杯、 容量超過600毫升的可重用便携式塑料或硅膠水瓶/杯進入場館」，但可以「可携帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠可重用便携式水瓶/杯進場。」

另外，觀眾進入場館前，須接受手提袋/背包檢查，38 X 30 X 20 厘米 (15 X 12 X 8吋) 以上手提袋/背包禁止帶進表演場內。主辦單位又規定，所有專業相機、攝錄機 、GoPro 相機、可拆式鏡頭相機、長焦鏡頭、平板電腦、手提電腦、自拍棍、腳架、錄音器材、望遠鏡均禁止帶進表演場內，亦禁止携帶任何材危險物品、 橫幅/標語、鐳射筆及遙控飛行設備或玩具(如：模型直升機、無人駕駛飛機)進入場館。

同時，演唱會有年齡限制， 企位區只限12歲或以上及身高不少於140厘米之人士；坐位區只限3歲或以上人士，指觀眾不符合年齡及身高限制將被拒絕進場。

運輸署表示，為配合活動將實施特別交通及運輸安排便利觀眾往返，預期體育園附近一帶的交通會較繁忙，建議觀眾乘搭公共交通工具，避免駕車前往，又提醒活動期間體育園將不設泊車位。運輸署將增設兩條特別巴士路總前往口岸，建議過境旅客應預早計劃行程

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