港大醫學院為200名外傭提供免費健康檢查　講解預防及治療中風方法 (18:37)

活動由港大醫學院及中風研究組的醫生、護士及學生，聯同多間中學的志願學生參與，他們為外傭提供免費健康檢查，包括量度身高、血壓及血糖等，由學生組成的團隊會根據檢查結果，向外傭分析數據及預防中風方法。負責籌辦活動的港大醫學院中風研究及預防組主任劉巨基表示，現有逾37萬名外傭在本港家庭擔任重要支援角色，他們的身體狀况不容忽視，惟外傭甚少有機會參與本地的健康講座和體檢，故此特意為他們舉辦活動。

劉巨基指，本港20歲至55歲患中風的個案數量有上升趨勢，當中有約3成錯過「黃金4.5小時」求診時間，導致不少有效治療難達最佳效果，繼而導致殘疾甚至死亡。劉又稱，9成中風案例可經由飲食、運動等習慣改善，故除盼透過活動為外傭作體檢，協助外傭辨識自身健康風險外，亦希望透過展覽及諮詢環節向他們分享如何預防中風的「生活小貼士」，例如教導他們「三高一低」的飲食概念，達至「預防勝於治療」的效果。