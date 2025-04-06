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調查指逾六成SEN童家長不滿學齡SEN服務　社協倡資助基層另覓私營服務 (16:57)

目前教育局主要以「校本支援」模式支援學齡特殊教育需要（SEN）兒童，由學校決定如何運用「學習支援津貼」。社協去年7至12月訪問73個受該會資助的SEN兒童家庭，61%不滿學齡SEN支援服務。調查指出，SEN兒童需要1對1等小班功課輔導，但學校功輔班往往1對10，對SEN學童作用不大，部分學校更未提供學業支援；學校雖有興趣班，但未必涵蓋所有興趣，而且需要抽籤或老師推薦。而坊間個別形式教學的課程大多收費昂貴。

香港社區組織協會今（6日）發表調查，86%受訪基層SEN家長認為由幼稚園到小學銜接服務不足，並指出「校本支援」服務欠針對性和次數少，建議政府為學校提供針對性津貼，並額外為基層SEN兒童提供學習資助。

調查又指，與學前支援服務相比，學齡SEN兒童的「校本支援」政策沒有規定每名學生每年有60小時的標準化專業服務，而且所提供的情緒管理小組、社交小組等，多由學校社工負責，缺乏職業治療師、言語治療師、教育心理學家等專業人士支援，同時多屬短期或次數偏少，並設有名額限制。

社協去年7月起開展《基層特殊教育需要兒童「人本支援」先導計劃》，資助基層學齡SEN兒童家庭每月1500元尋找針對性的私營服務，調查顯示SEN兒童接受坊間SEN支援後，在學業、個人發展方面等都有正向改變，倡議政府開展公私營結合的支援模式。

社協建議當局加強「校本支援」，按學校收錄SEN兒童的種類和數量提供針對性津貼，如「專注力不足/過度活躍治療津貼」、「讀寫障礙治療津貼」等。以及為基層SEN兒童提供每月1200元的現金資助或學習券，借鑑學前支援計劃，由專業團隊為SEN兒童提供介入建議，甚至定期評估；並擴大「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」對象至基層SEN兒童照顧者。

相關字詞﹕特殊教育需要 香港社區組織協會 編輯推介

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