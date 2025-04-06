調查指近四成護老者處「高負荷」狀態　當中近兩成有輕生傾向 (15:40)

生命熱線於去年10月至今年2月透過洗樓及公開體驗活動，針對需照顧60歲或以上長者的護老者進行調查，最終收集942份問卷，今（6日）公布結果。其中大部分受訪者為女性（79.8%）及55歲或以上人士（59.2%）；此外，逾半數（55.6%）受訪者每周需照顧長者21小時或以上。

機構又利用「沙氏照顧者負荷量表」等方法來設計問卷及分析受訪者照顧長者時的情緒狀况，發現有352人（37.4%）屬「高負荷」狀態，另分別183人（19.4%）及155人（16.5%）存在抑鬱焦慮的狀況或自殺自傷的想法。

生命熱線程序策劃經理秦維德表示，在「高負荷」群組中，在職兼照顧長者21小時或以上的人士佔最多，有125名（59％）；相反非在職而照顧長者20小時或以下的人士則佔最少，只有36名（25％），反映護老者的就業情况及照顧時數與壓力成正比。不過，秦補充，整體而言影響護老者壓力程度仍存在不同變數，包括其工作壓力及家庭狀況，因此兩者的關係仍存在討論空間。

目前從事教育行業的護老者Maria出席活動時表示，自己是患有認知障礙母親的唯一照顧者，目前除上班外亦需上學進修，故「有時都唔知做得邊樣先」。她又指現時於網上尋找協助資源不難，但不少都只集中低收入人士，服務時間也缺乏彈性，令「朝九晚五」的在職人士難以使用服務，慨嘆「有時用唔到（服務）係好灰」。

另一護老者Michael則表示自己需獨力照顧行動不便的母親，因工作壓力關係，照顧母親時不少帶有負面情緒。以往有打算找朋友傾訴，但覺得做法會令自己覺得「好無用」，又擔心對方不理解自己狀況而打消念頭，因此過往經常「收埋自己」，更有一刻在天台上曾有輕生的想法。他又說擔心將親人送往護老院，會被社會及親友標籤為「不孝」，因此未有相關打算。

秦維德期望護老者能夠從4方面得到支援，包括「友善僱主」、「個案管理」、「彈性服務」及「關顧自己」。例如不少護老者需帶長者到日間診所覆診，僱主可提供請假彈性上班時間、陪診假期，甚至長者暫托服務，以減輕他們工作及照顧長者所帶來的壓力。