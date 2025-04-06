盧寵茂：研對預約公院服務後「甩底」病人收費 (12:52)

盧寵茂於無綫節目《講清講楚》中表示，公營醫療收費改革已討論20年，當局掌握各方面意見，之後會就執行方面多作解說。他形容收費改革方案可幫到全港750萬名市民，「全香港嘅人多咗一個醫療保障，好似送一份保險畀你。」至於會否設政府補貼比例的底線，如參考新加坡的八成，盧寵茂稱「永不說永不」，早前以新加坡作例子是讓市民更容易明白，稱全世界都不會就此劃下底線，又說「改革永遠在路上」，原則是能者共付、輕症共付，讓市民可合理承擔。

政府於2017年曾調整急症室收費，當局稱當時令第四類（次緊急）及第五類（非緊急）病人減少5%，被問到如何估算今次改革方案的成效，他稱不能單以急症室輪候時間來計算成效，應考慮當局醫療服務如何改善、可拯救更多病人等。

至於如何確保私家醫生不會坐地起價，盧寵茂稱，現時政府普通科門診處理約500萬症、全港私家醫生看2000多萬症，急症室分流出去的病人如「海入面一滴水」，相信私家醫生有能力應付，不過時間上要作配合，「如果你話一啲好輕嘅問題，我都要方便夜晚想要個醫生睇，我覺得呢個就唔係好啱啦。」