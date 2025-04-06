明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳茂波：美徵關稅香港短期內難免受影響　政府助企業開拓新市場 (11:37)

美國總統特朗普宣布徵收「對等關稅」，財政司長陳茂波於網誌表示，有關「霸凌行徑」嚴重違反世界貿易組織規則，破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制，對此堅決反對。他表示，地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響，政府一直密切留意和評估有關情况和發展，並從多方面為本地企業提供支援，包括協助資金周轉及開拓新市場等。

陳茂波說，因應近年單邊主義持續升溫，港商過去幾年已就出口市場作出調整，其中美國在香港整體貨物出口的市場佔比，已由2018年的8.6%縮減至去年的6.5%，東盟和中東的市場份額則由7.4%和2%，分別上升至8.7%和2.9%。他認為，要繼續鞏固與傳統市場的聯繫，更要進一步加快聯動「全球南方」新興市場，為港商以至内地企業開拓新通道、新市場，同時要進一步加強招商引資的工作。

陳茂波提到，政府於周二將公布第四批重點企業夥伴，引進重點企業辦公室將與10多家重點企業夥伴簽署合作意向書，涉及發展高精度人工智能、商用服務機器人、外科設備等企業。

他認為，單邊主義行徑解決不了美國的自身問題，也危及全球經濟發展和供應鏈的穩定，提到美國相關措施宣布後，環球多個主要經濟體均提出反制，美國股市連續兩天大幅下挫，據估算蒸發超過6萬億美元的市值。陳茂波說，堅信要以平等、相互尊重、互惠互利的方式，與包括中國在內的世界各國磋商，才能解決貿易分歧，此時此刻須保持警惕，並以底綫思維做好充分準備，強調香港會繼續保持自由港地位，實行自由貿易政策，保障貨物、資金和資訊等的自由便捷流動。

相關字詞﹕對等關稅 陳茂波 編輯推介 關稅 特朗普

上 / 下一篇新聞