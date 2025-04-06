陳茂波：美徵關稅香港短期內難免受影響　政府助企業開拓新市場 (11:37)

陳茂波說，因應近年單邊主義持續升溫，港商過去幾年已就出口市場作出調整，其中美國在香港整體貨物出口的市場佔比，已由2018年的8.6%縮減至去年的6.5%，東盟和中東的市場份額則由7.4%和2%，分別上升至8.7%和2.9%。他認為，要繼續鞏固與傳統市場的聯繫，更要進一步加快聯動「全球南方」新興市場，為港商以至内地企業開拓新通道、新市場，同時要進一步加強招商引資的工作。

陳茂波提到，政府於周二將公布第四批重點企業夥伴，引進重點企業辦公室將與10多家重點企業夥伴簽署合作意向書，涉及發展高精度人工智能、商用服務機器人、外科設備等企業。

他認為，單邊主義行徑解決不了美國的自身問題，也危及全球經濟發展和供應鏈的穩定，提到美國相關措施宣布後，環球多個主要經濟體均提出反制，美國股市連續兩天大幅下挫，據估算蒸發超過6萬億美元的市值。陳茂波說，堅信要以平等、相互尊重、互惠互利的方式，與包括中國在內的世界各國磋商，才能解決貿易分歧，此時此刻須保持警惕，並以底綫思維做好充分準備，強調香港會繼續保持自由港地位，實行自由貿易政策，保障貨物、資金和資訊等的自由便捷流動。