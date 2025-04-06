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環保署明年公布氣候行動藍圖檢視結果  智庫促訂策略實現2050碳中和  (11:19)

【城市保育】政府力爭於2035年前把香港的碳排放量從2005年水平減半。智庫思匯政策研究所研究發現，政府提出的主要減碳措施若能全部落實，有望如期達標，但思匯提出政府至今仍未勾劃出2035年之後的減排方向，認為政府須及早部署長遠策略，以確保香港能實現2050年前碳中和的目標，以及把全球升溫限制在1.5℃之內。環保署回應稱，預計明年檢視《香港氣候行動藍圖2050》，並公布檢視結果。

明報記者 馬耀森

政府於2021年發表《香港氣候行動藍圖2050》，提出「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」四大減碳策略，帶領香港於2050年前實現碳中和。《藍圖》並設下中期目標，力爭在2035年前把香港碳排放量從2005年水平減半。

思匯政策研究所最近發表《邁向2050年之路：香港能否實現其氣候目標？》報告，以主要由思匯開發的「香港能源政策模擬器」，推算本港碳排放趨勢。結果顯示，若政府於《藍圖》提出的減碳策略全部得以落實，本港未來10多年的碳排放會以「先慢後快」的速度下降，由目前至2030年代初每年碳排放平均減少約1%至2%，之後如成功引入更多零碳電力，減排幅度會顯著下跌，連同運輸及工業等減排，在3至4年內大幅減少約1000萬公噸，減幅約三成，到2035年本港碳排放就會較2005年水平減半。

本港於2014年的碳排放已到峰值，該年至2022年間，香港溫室氣體排放量下降約24%，其中與發電及其他能源工業相關的排放量減幅最大，達32.7%；同期運輸類別排放量減幅較小，廢物處理的排放量不減反增（見表）。若按政府《藍圖》以2005年為基準年，2022年的碳排放較2005年減少約18.9%。

思匯行政總監姚俊業表示，國家自「十二五」（2011年）開始規劃推動「綠色發展」，提出控制二氧化碳排放和減排目標；特區政府於2010年發表應對氣候變化策略及行動綱領，可見本港一直積極應對氣候變化。思匯透過能源政策模擬器分析，雖然本港於2035年能把碳排放量從2005年水平減少一半，意味符合《巴黎協定》目標，把全球平均氣溫升幅控制在工業革命前低於2℃之內。

料港67％機會控制升溫少於1.5℃

研究發現，即使實現了較「寬鬆」的升溫低於2℃目標，但到了2029年，香港的碳排放水平只有67%機會將氣溫升幅進一步控制在1.5℃以內。世界資源研究所（World Resources Institute）研究顯示，對比1.5℃目標，全球暖化達2℃，將會導致全球受酷熱天氣影響的人數高出2.6倍。

思匯認為，政府於未來10年應研究加快減排，以及重新評估氣候行動藍圖，建議於2025至2035年間加快逐步淘汰燃煤發電，以及提早於2030年前停止新登記燃油私家車。姚俊業稱，本港碳排放量雖然僅佔全球約0.087%，若能達到把升溫控制在1.5℃之內，對市民的保障會較大，他認為除了政府要加大力度減排及促進綠色經濟發展，市民若參與減碳，成效會更顯著。

環保署表示，香港已定下進取的減碳目標，於2050年前實現碳中和，並於2035年前把香港的溫室氣體排放量從2005年的水平減半；在2050年前實現碳中和，有助把全球升溫限制在1.5℃之內。署方表示會按《巴黎協定》精神，持續推進5年一檢，視乎各種零碳技術的最新發展，調整及優化減碳措施，預計明年檢視《香港氣候行動藍圖2050》，並公布檢視結果。

發言人補充，隨着近年本港在發電燃料、綠色運輸及轉廢為能等方面的努力，香港正穩步邁向2035年的減碳目標，溫室氣體排放總量自2014年達峰後呈下降趨勢，2023年人均碳排放量較2014年水平減少接近三成。

相關字詞﹕碳中和 香港氣候行動藍圖2050 香港氣候行動藍圖2050 編輯推介

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