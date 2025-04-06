明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

鍾麗玲稱僅三成企業制定AI私隱政策　企業可按私隱公署指引「執藥」定政策 (11:44)

個人資料私隱專員公署日前發表《僱員使用生成式AI的指引清單》。私隱專員鍾麗玲今（6日）在商台《政好星期天》表示，公署調查中僅三成已制定人工智能（AI）私隱風險政策，清單可協助企業如「執藥」般制定相關政策。

鍾麗玲表示，公署2024年曾訪問不同企業，當中七成受訪企業知道使用AI有私隱風險，但僅約55%有或打算制定AI風險政策，只有三成已制定相關政策，因此決定推出指引清單。她說清單羅列五大範圍，包括使用AI範圍、保障個人資料私隱等，讓業界按需要「執藥咁執」，未來考慮推出政策樣本，公署也提供AI私隱安全內部培訓。

鍾麗玲表示，最關注個人資料私隱風險，比如員工自行將客戶資料用作訓練AI，或輸入公司政策不允許的敏感機密資料。她也擔心資料外洩，因訓練AI一般要大量數據，如果外泄後果相當嚴重。她提醒若企業在未經客戶同意下，將對方個人資料用作訓練AI，有可能違反《私穩條例》。

鍾麗玲表示，公署在2023至24年左右，向28間機構展向第一輪循規審查，另外已向60間公、私營機構及政府部門展開第二輪審查，了解他們如何在AI應用中使用個人資料，暫未見違反《私隱條例》。問到有意見認為公署執法上「差啲牙」，她稱調查著眼點非「咬佢（受查企業）」，而是幫助企業應對AI私隱風險，又認為公署有足夠權力介入AI相關事故，但強調公署非「老虎」，「吓吓都要咬人」。

機構屢爆資料外泄  公署研加強規管資料處理商

提到近年屢爆出資料外泄事故，鍾麗玲稱近年資料外泄影響規模增至「十幾萬、幾十萬」，形容「相當驚人」，認為所有機構不應掉以輕心，不應計較相關開支，而不少個案也涉及人為疏忽。談到公營機構外泄事故，她稱相關事故中，私營機構佔七成，公營則佔三成。她盼可在《私隱條例》加入強制通報機制，公署也正與政府審視，加強規管外判資料處理商，加入行政罰款，惟諮詢業界後，不少中小企憂影響營商環境，因此正研究罰款水平。

相關字詞﹕鍾麗玲 人工智能 私隱專員公署 編輯推介

上 / 下一篇新聞