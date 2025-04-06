鍾麗玲稱僅三成企業制定AI私隱政策　企業可按私隱公署指引「執藥」定政策 (11:44)

鍾麗玲表示，公署2024年曾訪問不同企業，當中七成受訪企業知道使用AI有私隱風險，但僅約55%有或打算制定AI風險政策，只有三成已制定相關政策，因此決定推出指引清單。她說清單羅列五大範圍，包括使用AI範圍、保障個人資料私隱等，讓業界按需要「執藥咁執」，未來考慮推出政策樣本，公署也提供AI私隱安全內部培訓。

鍾麗玲表示，最關注個人資料私隱風險，比如員工自行將客戶資料用作訓練AI，或輸入公司政策不允許的敏感機密資料。她也擔心資料外洩，因訓練AI一般要大量數據，如果外泄後果相當嚴重。她提醒若企業在未經客戶同意下，將對方個人資料用作訓練AI，有可能違反《私穩條例》。

鍾麗玲表示，公署在2023至24年左右，向28間機構展向第一輪循規審查，另外已向60間公、私營機構及政府部門展開第二輪審查，了解他們如何在AI應用中使用個人資料，暫未見違反《私隱條例》。問到有意見認為公署執法上「差啲牙」，她稱調查著眼點非「咬佢（受查企業）」，而是幫助企業應對AI私隱風險，又認為公署有足夠權力介入AI相關事故，但強調公署非「老虎」，「吓吓都要咬人」。

機構屢爆資料外泄 公署研加強規管資料處理商

提到近年屢爆出資料外泄事故，鍾麗玲稱近年資料外泄影響規模增至「十幾萬、幾十萬」，形容「相當驚人」，認為所有機構不應掉以輕心，不應計較相關開支，而不少個案也涉及人為疏忽。談到公營機構外泄事故，她稱相關事故中，私營機構佔七成，公營則佔三成。她盼可在《私隱條例》加入強制通報機制，公署也正與政府審視，加強規管外判資料處理商，加入行政罰款，惟諮詢業界後，不少中小企憂影響營商環境，因此正研究罰款水平。