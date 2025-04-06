去年訪港過夜會展旅客按年增一成　今年有56個大型國際會展活動在港舉辦 (10:44)

旅發局表示，已成功競投和促成56個大型國際會展活動今年在港舉辦，其中16個活動是首度落戶香港，涵蓋金融科技、創科、醫療科學、航空等領域，料全年可帶來約17萬內地及海外會展旅客。

旅發局會議展覽業務拓展首席總監成穎詩接受《政府新聞網》訪問時說，今年6月有首次在港舉行的國際幹細胞研究學會年會；航空業方面則有9月的世界航線發展大會2025，12月亦有亞太航空空域展覽暨會議2025。她相信，隨着會展旅遊強勁復蘇，加上國際航空運力進一步恢復，會迎來更多會展旅客。

旅發局早前安排國際專業會議公司協會9名來自德國、加拿大和墨西哥等國家的代表，展開五日四夜的會展考察之旅，行程包括到訪灣仔一間酒店考察宴會廳、套房等設施，更在麻雀室感受「開枱」的樂趣。他們亦參觀灣仔香港會議展覽中心、太平山頂、啟德體育園等地。

團員之一、德國一間專業會議籌辦公司的董事總經理Jocelyne說，並非每處都有如此規模的宴會廳和場地，多種語言兼備的環境和豐富的歷史底蘊，認為香港是樞紐、也是基地，更是迎接國際代表的最佳選址。墨西哥一間會議籌辦商的行政總裁Alejandro說，親睹各類會展場地後，確信香港是舉辦會展活動的理想之選，會毫不猶豫向同行推薦，又形容在港的體驗完美。