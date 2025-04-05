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2025年4月5日星期六
六旬男子踢足球後暈倒 半清醒送院
(20:08)
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今日(5日)傍晚近6時，警方接報指，一名男子於灣仔修頓球場踢足球，完場後坐在場邊休息，其間突然暈倒。救護員接報到場，64歲姓麥男事主半清醒被送往律敦治醫院治理。案件列作有人暈倒。
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暈倒
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