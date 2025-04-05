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美國對等關稅生效　陳茂波稱「特朗普唯一確定是不確定性」　已有機制識別風險 (17:45)

美國總統特朗普於當地時間周三（2日）正式公布「對等關稅」措施。財政司長陳茂波今日（5日）在香港新聞博覽館出席講座，形容「特朗普唯一確定是不確定性，以及很善變」，易引起市場反應，尤其是金融市場的情緒反應，因此當局有監測機制及早辨識風險，亦會建立較大的緩衝機制。他表示，在商界層面已有應對，包括將部分生產及供應鏈布局移離中國，重新部署在越南等東南亞地方，以減少關稅可能造成的障礙，或將在內地超出的產能分配到其他地方。

被問到有廠家及業界期望政府可有更多支援，陳茂波稱，「如有地方要再加強，只要業界提出，建議本身是好的話，我們是會採納」，同時商家廠家亦要轉型，適應市場變化。

陳茂波表示，政府現已循三個方面支援業界，第一是向中小企提供八成或九成的貸款擔保，金管局亦與銀行建立了工作小組，對個別行業包括出口貿易及建築界等，在審批貸款盡量採取支持態度。另外兩方面則包括配對資助業界香港企業開拓與香港有自由貿易協定的市場，並鼓勵企業升級轉型提升競爭力。

對於美國對多地加徵關稅，陳茂波引述有分析指特朗普想藉此令製造業返回美國，「當然他想是這樣想，這件事要發生，亦要具備其他條件。」他反問，「（除了加徵）關稅以外，（製造業）去到美國請唔請到人先？人們工作有否像亞洲般勤奮？以至其他的配套條件（亦要具備）。」

相關字詞﹕對等關稅 特朗普 陳茂波 中小企

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