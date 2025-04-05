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DSE 2025｜教師指聆聽及綜合能力較往年淺　考生易攞高分 (15:25)

中學文憑試（DSE）今日（5日）考核英文科聆聽及綜合能力，分甲部必答及乙部選答部分，乙部設有較淺的B1或較深的B2卷供考生二選一作答，選答B1最高可獲第4級。甲部選材和健身及健康相關，舉例比較健身手錶功能、寵物潛水等；乙部則要求考生以學會會長身份籌辦活動，根據錄音及資料內容，撰寫電郵、講稿、計劃書等。有中學英文科老師認為，卷三整體較往年淺，題材生活化，問法亦較直接，相信考生易攞高分。

必答的甲部分四個部份。寧波公學英文科助理科主任朱浚鋒認為，甲部難度不大，相較去年選材「人類大遷徙」，今年考核健康相關，明較較生活化，考生應不感陌生。他說今年題型多填充、完成句子等，甚少長題目，舉例往年到較難的第三部份已要寫完整的長句子，今年卻到第四部份才需要。他認為今年錄音語速較往年快、題目亦較密，但答案大多「聽完照抄」，甚少要求考生整合一大段錄音；又提到甲部較少難字，較深的「Scuba Diving（水肺潛水）」亦有相片輔助，相信考生易理解，惟他估計由於甲部難度較淺，評分準則或較往年「緊手」，會着重文法和是否「寫足point」。

至於乙部，要求考生以學會會長身份籌備亞運和身心健康相關的活動。較淺的B1要求考生完成活動海報、撰寫電郵邀請運動員和演講辭。和甲部一樣，朱浚鋒認為選材貼近考生，較去年選材「遊輪」要撰寫報告容易。他說三個體裁「寫慣寫熟」，資料亦容易整合，舉例去年考生需從一段段文字中歸納題目的要求，今年部份要求則用點列（bullet point）形式呈現，「考生不用自己諗要寫什麼，做得都開心啲。」

而較深的B2，則要求考生撰寫文章、活動計劃書和給家長的信，說服家長回校當活動義工。朱浚鋒認為，三個體裁中唯獨計劃書較少出現，考生或要思考格式，但相信較優秀的考生能應付。他提到今年的閱讀材料用電郵、新聞等，相較去年用電報、內部文件指引等常見；素材亦較集中，不像往年一個素材要用在三篇文等。惟他觀察到今年B2多要求考生篩選資料，舉例從6種運動中挑選兩種符合要求，但由於素材直白，相信考生能掌握。

整體而言，朱浚鋒認為卷三較往年易，要「分高下」大概是看文筆的運用、語氣是否合適，舉例要說服家長做義工，考生能否分享個人經歷以增強說服力是關鍵。

寧波公學3收音機故障

位於牛頭角的考場寧波公學，約有120名考生，當中有3位由於收音機接收有問題，在開考前便搬到特別室。朱浚鋒說，整體錄音播放暢順，「監考易」運作亦無問題。

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