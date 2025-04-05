房協粉嶺「聚然」觀塘「峻然」接逾6600份申請 暫超額認購3倍 (11:14)

房協主席凌嘉勤今早在港台《星期六問責》表示，至4月3日已收到超過4000份申請較供應單位數目翻倍，反映剛性置業需求。

對於項目首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，凌嘉勤表示做法與房委會政策一樣，預計四成單位預留優先選樓的配額將會用盡。凌又說，房協已啟動數個租住屋邨的重建計劃，如這些住戶想揀到心儀的資助出售單位，鼓勵他們及早提出申請。

至於一般申請者會否很難中韱，凌說難以說是否很難，要視乎最後有多少人申請，他個人支持推出更多資助出售房屋。

粉嶺馬會道的聚然提供644個實用面積302至616平方呎的單位，售價介乎230.7萬至547.1萬元，呎價7582至8881元；觀塘安達臣道R2-4用地的峻然提供960個實用面積302至664平方呎的單位，售價介乎249.7萬至636.7萬元，呎價8084至9669元。兩者均提供一房至三房單位，並首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，有四成單位供優先選購，其餘六成讓受重建影響的房協出租屋邨居民優先認購。

兩個新項目4月14日晚上7時截止申請，將於今年6月公布抽籤結果、第四季揀樓，預計關鍵日期為2027年9月30日。申請資格與居屋相若，如「白表」家庭月入上限6萬元、資產上限123萬元。至於配額，綠白表比例為四比六，亦首次引入「家有初生」及「家有長者」優先選樓安排。