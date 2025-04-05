大亞灣核電站獲「香港工程師學會50周年傳奇大獎」 彰顯30年對港貢獻 (09:16)

「香港工程師學會 50周年傳奇大獎」分創新、工業、基建三大組別，旨在表彰過去50年傑出的工程項目、突破性技術和變革性舉措。大亞灣核電站從 100 多個提名項目中脫穎而出，先獲選為工業組別五強，取得「卓越獎（工業，1990年代）」，再經評審團嚴謹篩選及公眾投票，奪得該組別的最高榮譽「傳奇大獎（工業）」。

大亞灣核電站自 1994年起為香港提供零碳排放、安全和供應穩定的核電，30年來已累計為香港供應超過3,200億千瓦時的零碳排放電力，滿足本港約四分之一的電力需求，在香港邁向碳中和的里程中發揮關鍵作用。

中華電力總裁羅嘉進表示，大亞灣核電站是當年國家領導人鄧小平先生和中電主席羅蘭士嘉道理勳爵兩位老人的遠見和決心的成果。大亞灣是國家改革開放以來最早期和最大型的合資項目之一，一直支持香港的經濟及社會發展，同時成為核工業人才的搖籃。我衷心感謝中電和中廣核團隊的努力，維持大亞灣卓越的安全和營運表現。中電將繼續大力支持零碳能源，包括核能及可再生能源的發展，以達致香港的減碳目標。