警方拘4名「韋家幫」成員　涉5宗爆竊案 (18:32)

西區警區重案組偵緝高級督察林景年指，涉案賊人以頭套或口罩遮掩樣貌，趁單位無人或深宵時段潛入單位，撬開窗門入內爆竊，得手後轉乘不同公共交通工具逃走。警方調查發現涉案集團涉共5宗爆竊案，分別發生於今年1月至4月，犯案地點包括薄扶林、馬灣、西貢及東涌，盜取財物包括首飾、珠寶、手表、現金等，金額總值37.5萬元。據了解，最大損失一宗案件涉19萬元，失物包括一隻價值10萬元的勞力士手表。

警方昨早11時許突擊搜查元朗壽富街一個目標單位，當場拘捕4名內地男子，他們報稱地盤工人或無業，全部為非法入境者，介乎30歲至42歲，涉「爆竊」及「非法入境」罪。警方於單位起回部分贓物，包括價值8萬元的珠寶首飾，以及約4.5萬元現金，並檢獲多件爆竊工具，包括螺絲批、鋸、剪鉗等等。4名被捕人正被扣查。

初步調查顯示，該4名「韋家幫」成員今年1月下旬從陸路非法進入香港，4人均來自廣西。據悉其中兩人姓韋，4人為同鄉，沒有親戚關係。他們涉嫌租用元朗一住宅單位為基地，犯案期間居住於該單位。

警方提醒，臨近復活節長假期，市民或商戶應加強保安措施，包括加裝堅固鎖頭、安裝具警報功能的感應器、閉路電視系統，並應避免存放大量現金及貴重財物於家中或店舖，以防賊人有機可乘。