流行文化節4至7月舉行冀吸30萬人參與　明起文化中心外辦露天音樂會 (15:43)

署理文體旅局長劉震、中聯辦宣傳文體部副部長林枬及康文署長陳詠雯今日（4日）出席文化節2025開幕典禮。

劉震致辭時指，文化節自2023年開始舉行，首兩屆吸引超過110萬人次，成功吸引很多本地的年輕觀眾和旅客參與，更將當中的流行音樂節目、電影及展覽帶到內地及海外巡演，配合文藝創意產業發展藍圖中提出將香港流行文化節發展成為品牌項目的目標。

劉震亦稱，文化節今年主題為「喜尚+喜」，冀觀眾在笑聲中感受到香港流行文化的幽默感和獨特魅力。

文化節今年踏入第三屆，今屆重點節目之一為大型戶外音樂嘉年華《ImagineLand 2025》。嘉年華將於明日起，一連兩日在尖沙嘴文化中心露天廣場、星光大道梳士巴利花園草地及活動平台舉行，活動免費對外開放，兩日節目獲文創產業發展處支持及資助。

嘉年華分為日間和晚間兩部分，日間節目包括「跨越界限音樂會」、「漫『Fun』體驗館」和「藝術部落」；晚間則有電影放映節目「星空電影院」。其中「跨越界限音樂會」的三個舞台有超過35個來自本地及8個國家及地區的音樂單位，參與的本地歌手包括王菀之、鄧建明、林一峰、雲浩影等。

黃潔怡又稱，已與旅遊業議會接觸，希望旅行團旅客可參與活動，又指可安排導賞團供參觀的旅客，會視乎旅客團的規模安排導賞員作簡介，雙方目前仍在商討有關安排。

文化節活動亦有香港電影資料館舉辦的「囍戲連場一香港喜劇電影」放映8套由1940年代至千禧年主題相關的經典電影，包括2K數碼版的《黑玫瑰》和《審死官》；以及今年5月到明年3月展出不同年代幽默港漫的「漫眾同樂一幽默港漫格格趣」展覽等。