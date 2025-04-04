陳美寶：積極推進本港海空貨物聯運發展 (15:46)

陳美寶指，本周初 先後到訪了2023年10月投入服務的菜鳥智慧港，以及作為香港空運貨站Hactl，前者位處鄰近港珠澳大橋的戰略位置，能迅速接收由內地生產基地到港的貨物，配送本地並透過鄰近機場之便轉口至其他地方，後者則是全球最大單一多層空運貨站，採用大量全球領先的軟硬件監察運輸流程。

陳美寶又視察由「香港國際機場東莞空港中心」的貨物，以水路運抵本港後，再利用空運轉送到世界各地的「海空貨物聯運」流程。她指，機管局現正利用有關模式進行先導計劃，並同時全力發展「香港國際機場東莞空港中心」永久設施，目標今年底完成空港中心第一期首階段建設。她指，期待空港中心啟用後能讓「海空貨物聯運」發揮更大效益，進一步發揮香港的空運中轉樞紐功能。