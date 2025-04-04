陳美寶：積極推進本港海空貨物聯運發展 (15:46)

運輸及物流局長陳美寶今日（4日）在facebook表示，本周初拜訪機場島上多個重要合作夥伴，深入了解運作流程及最新科技應用，確保全球物流客戶都能在香港得到無縫及可靠的物流服務。
陳美寶指，本周初先後到訪了2023年10月投入服務的菜鳥智慧港，以及作為香港空運貨站Hactl，前者位處鄰近港珠澳大橋的戰略位置，能迅速接收由內地生產基地到港的貨物，配送本地並透過鄰近機場之便轉口至其他地方，後者則是全球最大單一多層空運貨站，採用大量全球領先的軟硬件監察運輸流程。
陳美寶又視察由「香港國際機場東莞空港中心」的貨物，以水路運抵本港後，再利用空運轉送到世界各地的「海空貨物聯運」流程。她指，機管局現正利用有關模式進行先導計劃，並同時全力發展「香港國際機場東莞空港中心」永久設施，目標今年底完成空港中心第一期首階段建設。她指，期待空港中心啟用後能讓「海空貨物聯運」發揮更大效益，進一步發揮香港的空運中轉樞紐功能。
陳美寶指，會繼續與機管局及業界攜手，加強機場的貨物處理能力和效率，積極推進「海空貨物聯運」發展，為大灣區貨物提供更無縫便捷的國際空運網絡，提升機場貨運設備，積極配合轉運、跨境電商及高價值溫控空運貨物的發展。