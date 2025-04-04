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警拘7人涉管兒童色情物品 一人涉拍胞妹下體 (13:04)

警方上月以製作、管有兒童色情物品、阻差辦公罪，拘捕7名16至49歲本地男子，職業包括文員、無業等，涉在社交媒體、網站、點對點分享軟件下載或發布兒童色情物品，其中一宗為家庭內犯案，相信非有組織犯罪。家庭衝突及性暴力政策組高級督察謝潔婷表示，去年共錄80宗兒童色情物品相關案件，按年升17宗，當中47宗與網上活動有關。

網絡安全及科技罪案調查科總督察顏凱欣表示，根據情報，警方發現有人從網上或點對點分享軟件下載及分享兒童色情物品，聯同日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國警方鎖定涉案者身份，各地於2月24日至3月28日拘捕共435人。在本港，網罪科人員在3月24日採取行動，拘捕7名本地男子，並撿獲11部電腦及外置儲存裝置、7部手機，涉及162段兒童色情影片及230張相關照片。顏凱欣稱，行動中只有一宗涉及本地受害人，被捕人為中五男生，警方在其手機檢獲8張在家中拍攝妹妹下體的照片，相信事發於2022至2023年，當時被捕人14歲，受害人11歲，估計兩人出於對性好奇，受害人自願拍攝，無證據她曾遭其他形式性侵，該男生涉「製作兒童色情物品罪」被捕。

顏凱欣特別提及，行動中其中一國警方撿獲AI生成的兒童色情物品。她提醒，凡對兒童作色情描劃，不論影像、以電子或其他方式生成、有否經修改等，法例也明確禁止。她補充，初步檢視行動中其餘為海外受害人，通常涉及被成年施虐者性侵，或受害人自拍後私密影像被傳播。

謝潔婷表示，去年80宗兒童色情物品相關案件中，47宗與網上活動有關，當中8成受害人為12至16歲，主要為女性，最小只有9歲。逾三成（27宗）兒童色情物品案涉「利用或促致兒童製作色情物品」，犯案者多經社交平台、交友程式、網上遊戲等接觸受害人，了解其生活，並噓寒問暖，再以親眶名字相稱，以情侶關係合理化展開性話題，要求受害人提供私密影像，再要脅提供更多私密影像，或進一步性行為。

另外去年有22宗製作兒童色情物品案，部分犯案者透過網上交友等，約見受害人發生性行為甚至性侵，將過程錄影。28宗管有兒童色情物品案中，23宗涉及網上活動；另有3宗發布兒童色情物品。謝潔婷提醒，任何人管有兒童色情物品，最高可罰款100萬及判囚5年；而發布、製作、複印兒童色情物品，可罰款200萬及監禁8年。顏凱欣說，暫時未看到相關案件有明顯升勢，估計被捕數字上升與警方今年增加主動執法有關。

警隊臨床心理學家馮浩堅表示，警方去年調查中，逾六成受訪中學生過去12個月曾受成年人「網上性誘識」。他指最嚴重個案中，男女受害人比例平均，因此「男仔風險唔細」，不應掉以輕心；而相關個案中，家長往往對上網監管較少。他指網絡已是不可或缺工具，籲家長不應太古板，應了解青少年上網活動，教孩子保護自己，並灌輪正確性知識；若一味禁止上網，只會令孩子上網私隱化。

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