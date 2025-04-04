議員問「18區日夜都繽紛」開支 民青局：以現有資源及人手推行故無分項資料 (12:11)

民青局表示，「18區日夜都繽紛」一系列活動由去年1月下旬推出，至今年首季共舉行60多項，形式包括市集嘉年華、傳統文化及新興文娛活動，亦有藝術作品展示、音樂表演等，認為成功帶動市面氣氛，吸引不少市民參與，而商戶普遍亦反應正面。當局以個別市集嘉年華活動為例，稱去年初在觀塘舉行的「龍騰觀塘新春夜市」為期23日，累計80萬人次入場；黃大仙元宵市集則有11.4萬人次參與；引述市集商戶普遍滿意銷售情況，但基於商業考慮未有透露實際盈利金額。

無各區「打卡」地標開支資料

至於18區「地區青年社區建設委員會」為當區設置的「打卡」地標，民青局指，自2024年初起先後完成，展示期由數月至永久不等，涉及的設置及宣傳等工作均由各區民政處和相關政府部門以其現有資源及人手合力推行，同樣無相關開支的分項資料。

另外，截至今年2月底，政府設立的相關主題網站內的「18區日夜都繽紛」分頁，錄得的瀏覽次數超過17萬，民青局指，18區民政處會繼續運用現有人手及資源，籌辦富地區特色和傳統文化內涵的各式活動，並透過不同渠道宣傳。