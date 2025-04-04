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羅淑佩向夏寶龍匯報體育園開幕情况及全運會籌備　夏籲旅遊發展要推陳出新 (10:41)

文化體育及旅遊局長羅淑佩今（4日）結束訪京行程，她形容3日行程收穫非常豐富，包括當面向國務院港澳辦主任夏寶龍匯報工作，並獲其勉勵；亦與國家體育總局局長高志丹會面，對方稱會在教練支援及場地資源方面支持香港。羅提及向夏寶龍匯報啟德體育園開幕後的情况，以及全運會的籌備工作。

羅淑佩表示，她向夏寶龍匯報文體旅局過去4個月的重點工作及未來工作計劃，亦有報告啟德體育園開幕後的營運情况，如旅客對七欖賽事及場地設施有正面評價，稱政府會持續做好引導及監督體育園的角色。她亦指，有向夏寶龍及高志丹匯報全運會的籌備工作，包括4月至6月會在港進行更多測試賽，獲勉勵要繼續努力。

羅淑佩又說，夏寶龍有特別關注香港旅遊方面要推陳出新，及如何用好海島海岸資源。她稱，政府正不斷努力做好相關工作，推出短中長期措施，會逐步實現中央的特別指示。羅亦認為，香港要把握好中央的優惠，用好腦筋、推陳出新，「唔好年年都做同一樣嘅嘢」，以吸引旅客回頭。

羅淑佩說，感謝夏寶龍的大力支持和指導，今後會秉持守正創新的精神做好文體旅工作，又說訪京成果有助推進當局下一步工作、奠定更好基礎及提供更好條件。

羅淑佩訪京期間亦與國家電影局常務副局長毛羽會面，談及香港電影業如何抓緊CEPA下內地市場進一步對香港開放的機遇，她形容雙方深入坦誠交流，均認為香港及內地電影業界有合作空間，可更進一步交流。羅淑佩提到，有電影從業員認為現時情况不容易、有電影院結業，勉勵香港電影業界抓緊機遇，要製作好香港電影，同時希望有更多內地及外地的好電影在港上映。

相關字詞﹕羅淑佩 夏寶龍 啟德體育園 全運會 編輯推介

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