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DSE 2025︳英文閱讀卷試題漏字　考評局：今早發特別通告　考生即場修正 (21:36)

中學文憑試（DSE）今日考英文科閱讀及寫作，有考生試後稱，考務人員今早要求考生在閱讀卷補回漏字。考評局回覆本報查詢，證實DSE英文科閱讀卷深卷（B2）發現一條題目的指引有一處漏字，考慮到該漏字不會影響試題的整體考核內容，已按程序採取適當的處理方案，並在今日開考時，向各試場發出特別通告，並安排試場主任向考生作出宣布，指示考生作適當修正及在黑板或顯示屏幕展示有關修正。

今日DSE英文科約5萬個考生在約430個一般試場及逾540個特別試場應考。據悉，英文科閱讀卷的深卷（B2）有一條問題出現漏字情况，該條問題為「According to paragraph 5, decide whether the following statements True（T）, False（F）or Not Given（NG）.」考務人員今早請學生在「True」前面補回「are」，以修正句子文法。

考評局今晚回覆本報時稱，今日開考時向各試場發出特別通告，並安排試場主任向考生作出宣布，指示考生作適當修正及在黑板或顯示屏幕展示有關修正；監考員在有需要時會提供協助，「確保對考試整體運作沒有造成影響」。

本報亦查詢今日有否作弊等特別個案，考評局稱，英文科兩卷已順利完成；考生若在應考時發現任何偏離既定考試程序的異常情况，可向試場主任提出，由考評局作適當跟進。

相關字詞﹕DSE英文科 考評局 編輯推介

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