DSE 2025︳英文閱讀卷試題漏字　考評局：今早發特別通告　考生即場修正 (21:36)

今日DSE英文科約5萬個考生在約430個一般試場及逾540個特別試場應考。據悉,英文科閱讀卷的深卷(B2)有一條問題出現漏字情况,該條問題為「According to paragraph 5, decide whether the following statements True(T), False(F)or Not Given(NG).」考務人員今早請學生在「True」前面補回「are」,以修正句子文法。

考評局今晚回覆本報時稱,今日開考時向各試場發出特別通告,並安排試場主任向考生作出宣布,指示考生作適當修正及在黑板或顯示屏幕展示有關修正;監考員在有需要時會提供協助,「確保對考試整體運作沒有造成影響」。

本報亦查詢今日有否作弊等特別個案,考評局稱,英文科兩卷已順利完成;考生若在應考時發現任何偏離既定考試程序的異常情况,可向試場主任提出,由考評局作適當跟進。