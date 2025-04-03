李家超主持學習全國兩會精神座談會　鄭雁雄：要深刻把握習近平重要講話精神 (19:01)

一眾特區政府官員、港區全國人大代表、港區全國政協委員、行政會議成員、立法會議員等300多人今出席座談會。鄭雁雄指出，香港特區要進一步強化教育對科技和人才的支撐作用，把建設國際專上教育樞紐與建設國際創科中心、鞏固提升三大中心、對接粵港澳大灣區、建設現代化產業體系緊密結合起來。

鄭雁雄亦強調，在香港學習宣傳貫徹全國兩會精神，是一國兩制的題中應有之義，亦必須全面準確、堅定不移地「一國兩制」方針，堅定由治及興信心，做到因地制宜、因制制宜，體現「香港特色、香港實際、香港擔當」。

李家超說，今年政府工作報告港澳篇幅首次重點提及「深化國際交往合作」，香港可更大力度發揮內聯外通的橋樑作用，鞏固和歐美等傳統市場的經貿聯繫，並深化與中東、中亞等新市場的交往合作，又說要繼續堅定貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，落實愛國者治港原則。李家超亦指，要加快建設國際創新科技中心，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，並進一步推動粵港澳大灣區高質量建設。