DSE 2025︳教師稱閱讀卷整體容易　料題材「大路」有助考生理解 (18:06)

今年閱讀卷必答篇章關於「外國明星八卦（celebrity gossip）」，學者剖析人們談論名人「出軌」、分手、離婚的現象為切入點。孫錫欣表示，篇幅較往年長多約7行，考生同時需時理解複雜句式及諺語，但整體題目上長答題不多，配對及選擇題為主。

至於B1淺卷部分談及「Foraging（覓食野外植物）」，孫稱題材新穎，對學生而言或感陌生，可能不理解標題「Foraging」一字意思，需花時間從內文推敲定義。她又指，該部分共3篇文章，篇幅較長，內容上亦不比以往顯淺易明。

B2深卷部分則談「Gen Z（Z世代）」及「Quiet quitting（按章工作）」。孫錫欣指，單看標題及字面意思或誤理解為離職，但實質解作「按章工作」，不做工作範圍以外的工作較貼切。她指，題目雖涉及職場文化，但亦有關世代概念，且篇幅較短，認為普遍考生都能在時限內完成。

寫作卷選答題題材「大路」 料整體合格不難

寫作卷方面，今年必答題要求考生為青年藝術學會撰寫宣傳單張作推廣。另「4選1」選答題則包括撰寫主題樂園遇到舊同學的經歷；人們長時間逗留咖啡店及快餐店的現象；論述職場群體工作的挑戰及應對方法，以及成為素食者的體驗等。孫錫欣指整卷題目上沒有深字，必答題亦貼合學生生活層面，例如他們平日也會為所屬學會宣傳活動，稱考生宜仔細描述活動內容，以及有何好玩及吸引之處；她又形容選答題題材「大路」、「揀得落手」，整體合格不難。