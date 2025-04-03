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時任見習督察涉非禮及襲擊警員　女事主稱感覺有物體碰其臀部 (17:23)

時任男見習督察涉嫌於2023年至2024年期間在香港警察學院及元朗警署分別非禮及襲擊3名警員。男警否認兩項猥褻侵犯罪及一項普通襲擊罪，今（3日）於粉嶺裁判法院受審。其中一名女事主供稱，事發時感覺到有類似手背的物體觸碰到她的臀部，再向後望時發現一名「白恤衫長官」經過。

被告楊孟羲（38歲，報稱公務員）被控於2023年11月某日，在黃竹坑香港警察學院大操場猥褻侵犯Y；2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z；2024年9月9日，在元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊猥褻侵犯X。警方回覆本報查詢稱，楊為前警務人員，已經離職。

事主女子X供稱，她為主要負責文書工作的女警，於去年9月9日在元朗警署工作其間，在一名男同袍陪同下到警署地庫的支援組辦公室取政府手機。她在檢查手機時突然感到有柔軟似手背的物體觸碰其臀部，形容該物體「由右至左掃咗一下、速度好平均、有啲力度壓落來」。她指該物體與臀部接觸的時間約為1秒，其間她大叫一聲「啊」並向後望，只見一名她不認識的「白恤衫長官」經過。

在辯方盤問下，X指當時有向支援組同事查詢該「白恤衫長官」的身分，獲告知他是另一個小隊的長官、即見習督察。她說：「（臀部被接觸的）時間短，但個感受好大。」被問到接觸她臀部的是否有可能是戰術手套，X稱接觸她臀部的物體有溫度，而她以往執勤時曾將戰術手套掛在腰間、手套有機會觸到臀部，那感覺是不同的。她稱是第一次在工作時遇到這種事，來不及做反應，也不知如何處理，因此沒當場質問「白恤衫長官」。

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