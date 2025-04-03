僅44%女性工作者過去一年曾接受性病測試　衛生署提高風險人士定期檢測 (16:07)

今次調查在2024年11月至今年1月進行，共訪問275位女性性工作者，超7成屬40至59歲年齡組，發現大部分受訪者對HIV的主要傳播途徑有較好認識，但部分受訪者對性病的知識和認知有待改善，有七成人知道「性器官無任何異常的男性，仍然可傳播性病」，六成人答對「HIV感染人士能否透過外表判斷」的問題，僅兩成人知道感染性病是不一定會出現病徵。

調查亦發現，只有約四成受訪者過去一年曾接受性病測試，約17%的受訪者於過去一年出現性病徵狀，當中有64%不曾求醫，而一成人不曾作任何處理。黃駿君表示，對性病認知不足絕對窒礙了女性性工作者因應身體情况及時求醫。今次調查亦轉介29人至相關醫療機構作進一步跟進。

性工作者與「熟客」使用安全套比例只有81%

另外，逾九成受訪者於上一次進行性交有使用安全套，但發現受訪者與「熟客」使用安全套的情况較差，有關比例只有81%，而《香港愛滋病建議策略2022-2027》提出在2026年前，女性性工作與其顧客及非固定性伴侶於上一次性行為時使用安全套的佔比最少達至90%。

有份參與該調查的非政府機構再思社區健康組織代表林家慧表示，作為前線工作者，觀察到性工作者人口流動性大，他們及其顧客有機會在外地亦會進行性行為，增加愛滋病及性病感染風險。

林續稱，新入行的性工作者對愛滋病及性病認知不足，亦未必清楚如何使用安全套，包括會與固定顧客性交時不使用安全套等，更有機會因經濟需要等，降低自我保護意識。她亦表示，不少人亦有「迷思」，包括認為性病是禁忌，「唔好提、唔好講」，未來會透過去到性工作者工作場所等方式與他們建立關係，以了解其中的原因，並拆解「迷思」。

去年得365宗HIV感染個案 屬9年新低

本港去年錄得365宗HIV感染呈報個案，是9年新低，個案包括297名男性，68名女性、年齡介乎14至89歲，其中有68%透過同性或雙性性接觸受感染，30%經異性性接觸受感染；而愛滋病的總呈報個案有74宗，包括63名男性，11名女性，年齡介乎14至83歲，逾半透過同性性接觸感染。

衛生署指，留意到「晚發現」個案比例近年有上升趨勢，另有約三分一新呈報個案不屬高風險群組人士，呼籲所有曾進行性行為的人應最少進行一次病毒檢測。