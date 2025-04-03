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DSE 2025︳英文閱讀卷提Taylor Swift、Ariana Grande分手八卦　考生稱感「少少輕鬆」 (14:38)

中學文憑試（DSE）英文科卷一閱讀及卷二寫作考試今日(3日)開考。英文閱讀卷設必答及選答部分，後者分為淺卷（B1）、深卷（B2），選淺卷者最高第4級。今年必答題圍繞「外國明星八卦（celebrity gossip）」，提及考生熟悉的名人Taylor Swift、Ariana Grande經歷分手，影星Sophie Turner、Hugh Jackman離婚等，文章以學者剖析人們談論名人「出軌」、分手、離婚的現象作為切入點。B1卷就談及foraging（覓食）現象，稱人們開始吃植物、水果、果仁等原形食物；B2卷則談「Gen Z（Z世代）」Quiet quitting（按章工作）。

在柴灣一試場，考生Lego說本身已認識必答篇章提及的明星，又曾在社交媒體看到其感情狀况，因此看到試卷時「有少少輕鬆的感覺」，但她稱該篇章的問題問法艱深。至於寫作卷，Lego與同學稱選作人們在咖啡店和餐廳長時間逗留的現象一題，文體是撰文投稿。她稱文中提出建議，讓餐廳不要縱容類似行為。她稱不擅長寫非正式（informal）英語，因此沒有選擇寫博客（blog）一題。

北角試場上，考生張同學表示，平日也會跟同學討論外國及韓國明星八卦，笑言多少聯想近日韓星金秀賢的事件。選答深卷的他表示，自己作為GenZ有助分析作者的觀點，但始終未步入職場，對Quiet quitting（按章工作）不太理解，但知悉不僅是字面上辭職的意思。寫作方面，他也選作人們在咖啡店和餐廳長時間逗留的現象一題，因自己亦在咖啡店私補。

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