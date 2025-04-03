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陳虹秀重審後暴動罪成　親撰求情信盼早日與家人團聚 (14:10)

涉2019年8月31灣仔衝突案的「陣地社工」成員陳虹秀，經歷律政司上訴、案件發還重審後，上月被裁定暴動罪成，辯方今（3日）在區域法院替陳求情。資深大律師潘熙讚揚陳為人善良，若非有案在身，「相信去咗泰國或者緬甸」；而本案前後橫跨逾5年，陳期間不幸「患咗一啲病」，仍積極面對人生。潘熙形容本案「可能係我做咗咁耐最困難嘅求情，但已經將可以講嘅講晒」。案件押後至4月9日，將一併處理陳和同案被告的判刑。

被告陳虹秀（現年48歲）今身穿白色上衣、戴上黑框眼鏡，與親友點頭微笑。潘熙提及陳虹秀的背景，指她大學本科為工程系學生，畢業後報讀港大社工系碩士，無政治背景和定罪紀錄。陳的母親形容陳從小到大學業成績優異、性格開朗，亦有強烈正義感，先人後己，「好似某啲律師睇唔過眼就會講嘢」。

潘熙指，其親友的求情信均肯定陳為人善良、樂於助人，過往曾到青海、四川、尼泊爾等地參與救災。潘續指，案件至今橫跨逾5年，陳2020年9月原審時被裁定表證不成立後，翌月律政司以案件呈述提出上訴，至2021年12月才被法庭施加保釋條件，此前陳「free to go」，但「仍選擇留港面對」。

潘熙提到，陳曾獲選為優秀社工，即使她涉案，保釋期間再進修與特殊學習需要有關的另一心理學碩士。潘透露，在漫長的司法程序中，陳因承受極大壓力，不幸患病，現時仍需服藥控制病情；而因定罪，陳的社工牌照有機會被吊銷，猶如「雙重懲罰」。

就本案而言，潘認為以陳原審無罪，經上訴後發還重新裁決而定罪的情况，應較單純上訴後定罪獲得更多減刑。加上陳只參與暴動約40分鐘，無證據顯示她鼓勵他人作更激烈行為，望法庭考慮前述一籃子因素，給予陳最寬大減刑。據陳親撰的求情信，陳表示對母親深感愧疚，自言是「不孝女」，盼望可早點與家人團聚；她亦承諾會在社會找到新位置，繼續服務他人。

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