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前男警就非禮7歲女童罪成提上訴　稱原審裁判官無適切處理證供 (13:02)

2023年9月，時任男警以檢查煤氣為由，進入鄰居單位觸摸7歲女童胸部及下體，受審後被裁定一項非禮罪成，判監9個月。男警不服定罪提出上訴，案件今（3日）在高院審理。上訴方指出，案發當日為一個「冇乜特別嘅下晝」，上訴人亦不知事主母親何時回家，力陳控方案情存在「固有不可能性」。法官聽罷陳辭後，表示會在3個月內頒布判決結果。

上訴人梁桂鋒（35歲）已服畢刑期，現針對定罪提出上訴。據悉，上訴方提出三項上訴理據，首項理據指，本案涉及一對一指控，而原審裁判官沒適切處理上訴人提出的證供。第二項理據指，原審官評估X和上訴人證供時有所偏頗，即採用寬鬆標準處理X的供詞，同時「找理由」拒絕上訴人的口供。第三項上訴理由指，原審官評估X和上訴人的證供時，沒有正確或充分考慮控方案情的「固有不可能性（inherent improbability）」。

上訴方和律政司一方早前已向法庭存檔書面陳辭。上訴方今在庭上補充，案發時上訴人不知X的母親何時回家，亦不清楚X家中廚房有否安裝閉路電視，強調控方案情存在「固有不可能性」；律政司一方則採納書面陳辭，沒作補充。法官聽罷陳辭後，表示會在3個月內頒布判決結果。

X在原審階段供稱，2023年9月20日放學回家後無法開門，於是向上訴人求助。上訴人協助X開門後，再以聞到煤氣味為由進入其家中廚房，一邊非禮她一邊稱「好鍾意你咁肥」。上訴人不同意X的說法，稱當時因突然聽見幼子哭聲而猛然轉身，不慎撞到X。

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