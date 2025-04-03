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醫健通應用程式增加查閱放射報告功能 (12:10)

醫務衛生局今日（3日）公布，醫健通流動應用程式加入查閱由醫管局、衛生署和及私營醫護機構存入戶口的放射報告的功能，醫健通用戶一般可在放射報告發出14日後於流動應用程式的「檢查紀錄」功能查閱，流動應用程式的資訊中心亦會發出相關提示。

醫衛局表示， 現時所有公營醫護提供者，及超過115間私營醫護機構，包括私家醫院、醫療團體和放射檢查中心等合共逾550個服務地點，已做好技術準備。市民若已給予相關私營醫護機構「互通同意」，放射報告便可存入其醫健通戶口，供市民和其他獲授權的醫護專業人員查閲。

截至今年2月底，合共40間私營醫護機構、涉及接近100個服務地點，在獲得授權後，已將放射報告存入逾310萬名市民的醫健通戶口。醫衛局建議，市民選擇私營醫護機構進行放射檢查時，可先查詢該醫護機構能否將檢查紀錄存入其個人醫健通戶口，以便建立整全的電子健康紀錄。

醫健通用戶現可查閱9類電子健康紀錄，分別是個人資料、敏感及藥物不良反應、住院、到診及預約資料、防疫接種紀錄、藥物紀錄、化驗及放射報告等，醫衛局稱，未來會陸續擴展可供市民自行查閱的健康紀錄，包括放射影像、中藥處方紀錄，以及口腔檢查紀錄及牙齒狀况等。另外，政府亦會在今年推出「醫健通+」認證計劃，進一步便利市民選擇合適的醫護服務提供者，以確保自己的醫療紀錄能夠存放在個人醫健通戶口。

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