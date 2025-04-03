大黃蜂愛心車隊已完成招聘司機料7月投入服務　易志明促盡快開放口岸車隊候車處 (11:03)

黃大海於港台《千禧年代》表示，車隊使用特定的車種，現時車廠仍在測試，待5月會接收200部的士、6月及7月會分別再接收400部。大黃蜂愛心車隊由新科發展國際、多名的士司機從業員總會理事有份營運，全為招聘司機，黃稱，透過總會已完成招聘，以底薪加獎金模式出糧，司機多勞多得，獎金與其表現掛鈎。5支的士車隊提供的3500多輛的士中，過半為電動的士，黃大海提到現時相關配套不足，形容充電是「好大問題」，期望政府加強配套。

易志明於同一節目表示，政府應加快相關審批，增加充電站設施，又說業界期望位於關口的候車處可盡快開放使用，讓司機可多接長途單，增加收入，相信亦有助吸引司機加入車隊。他表示，有車隊反映聘請司機有困難，相信源於的士司機對車隊運作模式的不理解，強調加入的士車隊亦可在街上接單，又可接受預約客人，收入水平不錯。

對於有的士司機擔心加入車隊會有較多限制，易志明稱這些誤解是基於不了解，相信車隊試營運期間可累積口碑，期望車隊負責人多於公開渠道作講解。