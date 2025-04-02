梁省德中學男生疑廁格吸電子煙　校長稱已展開調查　嚴肅處理及輔導 (21:49)

在Threads流傳的涉事影片在今午3時上載，至晚上9時已有逾1900人表情回應該帖文。帖文附上的影片在廁格內拍攝，有兩名穿校服的學生入鏡，其中一人手持疑似電子煙吸食；連同拍攝者，共有4人同在廁格內。其中一名穿校服學生說「冇所謂啦，好多人都知㗎啦，葉sir都知啦」。

該校校長晚上書面回覆，表示該校一直致力教導學生校訓「省善修德」精神，期望他們成為守法守規、品學並重、勇於承擔的良好公民，該校會繼續堅守崗位，竭盡所能教導學生，讓他們在安全和平靜的環境中學習，望各界給予時間和空間，並對學校予以支持。

教育局發言人表示，知悉事件後已即時聯絡學校跟進，據局方了解，學校正深入了解事件，會按校本訓輔機制嚴肅跟進，並加強建立學生的正確價值觀及行為，教育局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。