明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

梁省德中學男生疑廁格吸電子煙　校長稱已展開調查　嚴肅處理及輔導 (21:49)

據社交平台Threads今日（2日）流傳的一條影片，有身穿博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學的男學生，疑似在廁格內吸食電子煙。據影片可見，其中一名穿運動服學生，手持疑似電子煙吸食後呼出煙霧，身旁一名穿校服學生說「畀返我啊」，在鏡頭後有人稱「好猖狂啊你哋」。教育局稱十分關注事件；博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學校長植文顯今（2日）回覆本報查詢，稱已展開調查，並對涉事學生進行嚴肅的處理與輔導。

在Threads流傳的涉事影片在今午3時上載，至晚上9時已有逾1900人表情回應該帖文。帖文附上的影片在廁格內拍攝，有兩名穿校服的學生入鏡，其中一人手持疑似電子煙吸食；連同拍攝者，共有4人同在廁格內。其中一名穿校服學生說「冇所謂啦，好多人都知㗎啦，葉sir都知啦」。

該校校長晚上書面回覆，表示該校一直致力教導學生校訓「省善修德」精神，期望他們成為守法守規、品學並重、勇於承擔的良好公民，該校會繼續堅守崗位，竭盡所能教導學生，讓他們在安全和平靜的環境中學習，望各界給予時間和空間，並對學校予以支持。

教育局發言人表示，知悉事件後已即時聯絡學校跟進，據局方了解，學校正深入了解事件，會按校本訓輔機制嚴肅跟進，並加強建立學生的正確價值觀及行為，教育局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞