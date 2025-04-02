涉火炭謀殺案25歲刀手泰國落網返港重組案情　另一刀手及車手已於內地被捕 (20:03)

新界南總區刑事部警司李木易指，被捕的25歲本地男刀手有黑社會背景。據調查，他行兇後同一晚乘搭飛機潛逃泰國，本港警方與泰國執法部門亦交流情報，泰國當局根據香港情報，在芭提雅拘捕涉案男子，並於昨（1日）將他驅逐出境，交本港警方處理。該男子已因涉嫌謀殺被捕，警方今日（2日）帶同疑犯重組案情，被捕男子稍後將被正式控告謀殺罪。

李指，本案調查具挑戰性，疑犯乘坐套假牌的士，多次轉換身上衣服及乘坐公共交通工具，其後迅速以不同方法離開香港。據了解，25歲被捕男子案發前曾出現於旺角一大廈更換衣服，行兇後乘坐套假牌的士到富山火葬場附近更換衣服，之後到美田邨乘坐交通工具離開，與的士司機分道揚鑣。

李續指，警方已鎖定兩名行兇刀手、駕駛假牌的士的司機、以及「睇水」的身份及逃走路線，調查顯示4人於案發後以不同方式逃離現場及離開香港，除了已落網的25歲刀手，其餘3人均逃往內地，警方與內地當局交流情報後，顯示另一名刀手及車手在內地涉嫌偷越邊境，雙雙被捕，雙方已就移送程序展開溝通，至於「睇水」及兇刀下落仍有待調查。

另外，今午4時，警方以私家車押解25歲被捕人到火炭麗禾里3A號對開重組案情。他身穿灰色長袖外套、黑色長褲、白球鞋、戴白色手套，黑布蒙頭、腰纏鐵鏈及戴上手銬，一行人在迴旋處落車，被捕人由兩名警員押解步行到路口，用手指示方向，回答警員提問，過程中有警員錄影。

一行人之後走上行人路，警員拿出一把道具刀及一個人形公仔，被捕人示範用刀從後劈落公仔小腿位置數下，公仔模擬事主倒地情況，警方私家車亦模擬當日接濟兇手的車輛，見到被捕人示範拿著兇刀，從左邊上車，登上私家車後座。其後，被捕人先後被押解到下城門道9號對開、近富山火葬場，以及旺角花園街97號對開，繼續重組案情。被捕人曾登上建興大廈，約25分鐘後落樓。

案件死者及部分涉案人士有黑社會背景，相信案件涉及金錢糾紛。案發於3月15日下午，兩名行兇者乘坐一輛套假牌的士，一早到達案發現場附近埋伏，約兩小時後分，事主步出寓所，兩名兇徒便衝前刀襲對方，兩人施襲後隨即登上同一輛的士離開。警方調查顯示，案發現場有一名俗稱「睇水」、負責把風的男子，相信他事前到達現場埋伏等候，負責觀察事主離開屋苑及通風報信。事主送院搶救後同日不治。

翻查資料，疑策劃事件的黑幫父子及疑協助「睇水」男友潛逃的女護士早前已被捕。警方今日指，上月23日在香港國際機場拘捕多一名27歲女子，及於上月24日在落馬洲口岸拘捕一名32歲男子，兩人均涉嫌協助罪犯，該名27歲女子已被暫控一項串謀傷人罪，案件已於3月26日上午在沙田裁判法院提堂；至於32歲男子則已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。另外，今日重組案情的25歲被捕男子則是昨日（1日）在香港國際機場被捕，涉嫌謀殺，現正被扣留調查。