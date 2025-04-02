美制裁中港官員 陳清霞:美國慣用的政治技倆不會得逞 (18:44)

陳清霞形容，美方以其卑鄙政治操作，用心就是「亂港遏華」。她認為《港區國安法》和《香港維護國家安全條例》頒布實施以來，外部勢力對香港事務的干預、破壞從未停止，指他們打著「民主」、「自由」及「法治」的幌子，對香港事務說三道四、橫加干涉，一副百般無賴的嘴臉。她認為這次美國提出的《香港政策法報告》只是慣用伎倆，以政治凌駕法治、顛倒是非，是對香港進行政治攻擊和肆意抹黑，干涉香港事務，是惡意詆毀一國兩制。「這次他們重施故伎，已是黔驢技窮、更不會得逞的。」

陳清霞認為，2019年發生的反修例事件是「黑暴」和港版「顏色革命」，而實施《港區國安法》迅速止暴制亂，指摘事件有外部勢力干預，而事後有反中亂港分子潛逃海外，現在獲美國包庇、撐腰，指所謂「被迫逃亡海外」人士實質就是潛逃海外、勾結外部勢力，危害國家安全分子，認為港府對這批人士進行通緝無可厚非。她斥美國卻以此為由，揮舞大棒實施「制裁」，是顛倒黑白，再次顯露其「長臂管轄」的橫行霸道本性。

她認為，對於美方的行徑，必須堅決反對、沉著應戰，指堅定維護國家安全利益和香港繁榮穩定，就是最有力的反擊。

廠商會就發聲明，指香港商界一貫堅定支持《港區國安法》及一切有助於維護國家安全的法律制度，廠商認為國安法的實施，有效恢復社會秩序，鞏固法治基礎，為營商環境提供了穩定與可預期的保障，是持續吸引全球投資的關鍵支柱。廠商會指注意到，美方一方面標榜民主與法治，另一方面卻以關稅與政治壓力手段左右經貿關係，形成明顯雙重標準，指這種做法既無助於促進互信，也損害其自身國際聲譽。廠商會促請美方摒棄偏見，停止對香港內部事務的無理抹黑與干預。

美國宣布制裁律政司長林定國、昨日卸任警務處長的蕭澤頤等6名香港及內地官員（見圖），指他們破壞香港自治及以國安法律「打壓」海外人士。今次是美國總統特朗普回朝後，第一次制裁香港官員，也令美國制裁名單上的香港及內地現任及時任官員增至48人。除了林定國、蕭澤頤，最新受制裁還包括駐港國安公署署長董經緯、國安委秘書長區志光，以及兩名負責國家安全的警務處助理處長趙詠蘭及王忠巡。有美國國會議員早前提出制裁國安法指定法官，美國今輪制裁未有涵蓋。