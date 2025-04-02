明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

美制裁中港官員 陳清霞:美國慣用的政治技倆不會得逞 (18:44)

美國總統特朗普上場後，對中港官員採取新一輪制裁行動，指他們破壞香港自治及以國安法律「打壓」海外人士。本港的政團及政商界連日反駁，全國政協兼行會成員陳清霞，指美國國務院提出的所謂「制裁」及發表的「2025年香港政策法報告」，再次暴露了其粗暴干涉中國內政和香港事務、踐踏國際法原則和國際關系基本準則的卑劣行徑。香港中華廠商聯合會（廠商會）亦對此美方的行動表示堅決反對。

陳清霞形容，美方以其卑鄙政治操作，用心就是「亂港遏華」。她認為《港區國安法》和《香港維護國家安全條例》頒布實施以來，外部勢力對香港事務的干預、破壞從未停止，指他們打著「民主」、「自由」及「法治」的幌子，對香港事務說三道四、橫加干涉，一副百般無賴的嘴臉。她認為這次美國提出的《香港政策法報告》只是慣用伎倆，以政治凌駕法治、顛倒是非，是對香港進行政治攻擊和肆意抹黑，干涉香港事務，是惡意詆毀一國兩制。「這次他們重施故伎，已是黔驢技窮、更不會得逞的。」

陳清霞認為，2019年發生的反修例事件是「黑暴」和港版「顏色革命」，而實施《港區國安法》迅速止暴制亂，指摘事件有外部勢力干預，而事後有反中亂港分子潛逃海外，現在獲美國包庇、撐腰，指所謂「被迫逃亡海外」人士實質就是潛逃海外、勾結外部勢力，危害國家安全分子，認為港府對這批人士進行通緝無可厚非。她斥美國卻以此為由，揮舞大棒實施「制裁」，是顛倒黑白，再次顯露其「長臂管轄」的橫行霸道本性。

她認為，對於美方的行徑，必須堅決反對、沉著應戰，指堅定維護國家安全利益和香港繁榮穩定，就是最有力的反擊。

廠商會就發聲明，指香港商界一貫堅定支持《港區國安法》及一切有助於維護國家安全的法律制度，廠商認為國安法的實施，有效恢復社會秩序，鞏固法治基礎，為營商環境提供了穩定與可預期的保障，是持續吸引全球投資的關鍵支柱。廠商會指注意到，美方一方面標榜民主與法治，另一方面卻以關稅與政治壓力手段左右經貿關係，形成明顯雙重標準，指這種做法既無助於促進互信，也損害其自身國際聲譽。廠商會促請美方摒棄偏見，停止對香港內部事務的無理抹黑與干預。

美國宣布制裁律政司長林定國、昨日卸任警務處長的蕭澤頤等6名香港及內地官員（見圖），指他們破壞香港自治及以國安法律「打壓」海外人士。今次是美國總統特朗普回朝後，第一次制裁香港官員，也令美國制裁名單上的香港及內地現任及時任官員增至48人。除了林定國、蕭澤頤，最新受制裁還包括駐港國安公署署長董經緯、國安委秘書長區志光，以及兩名負責國家安全的警務處助理處長趙詠蘭及王忠巡。有美國國會議員早前提出制裁國安法指定法官，美國今輪制裁未有涵蓋。

相關字詞﹕制裁 特朗普 國安法 23條立法 陳清霞 廠商會 編輯推介

上 / 下一篇新聞