DSE2025︳中文寫作卷考問「藏在泥土中的寶物」　老師認為題目難度與去年相若 (18:48)

就甲部實用文，中華傳道會劉永生中學助理校長兼中文科主任黃佩雯認為難度跟去年相若，指寵物和義工等題材較熟悉，又提到演講辭格式較簡單，相信考生容易掌握。同校的中文科主任許真真認為，講辭能簡介活動和據閱讀材料回應別人看法屬「基本」，想高分則應加入對價值觀的想法，如將棄養寵物和尊重生命扣連。黃佩雯補充，甲部的字數上限為550字，如何精煉地闡述看法同樣是考核重點之一。

至於乙部，黃佩雯同樣認為難度較去年相若，提到「藏在泥土中的寶物」一題和去年的「我最想尋回的一件玩具」類似，同樣是借物抒情，考核重點在於考生能否解釋「寶物」為何藏於泥土下亦非夾其他地方如夾萬，以及「寶物」的珍貴之處。許真真認為考生大多能講述「寶物」為何珍貴但忽略講解「泥土」的象徵意義，又提到能否用細緻片段呈現「寶物」和自身的關係是高分要訣。

就「為不完美添色彩」一題，黃佩雯說作為開放題，記描抒甚至議論文也有發揮，提到考生普遍應能理解人生中有許多不完美，但如何為不完美「添色彩」、「添什麼色彩」是扣題關鍵。

至於「行事要量力而為，勉強沒有好結果」及「要踏出舒適圈，才可以突破能力的界限」一題，黃佩雯認為題目的格式幾乎是去年的「倒模」，考生應該不會徬徨，又說題目較去年易發揮，舉例考生能從生活中找例子，如學習和選大學時如何量力而為、成功人士如何突破舒適圈等。許真真則表示，人生並非兩極，考生可在文中界定情况，例如何時應量力而為，何時應突破舒適圈，令文章更立體。

陳樹渠紀念中學資深中文科教師曹順祥則認為題目較去年難，循觀察考生大多選擇第一題「藏在泥土中的寶物」，因發揮空間較多，可從生活經驗取材，但認為題目同時有不少值得注意的細節，認為考生答題時需解通寶物藏起的原因。他又特別提到，題目二以「為不完美添色彩」為題，稱若考生誤把不完美當作完美寫作，則是偏題有機會未達第二等級成績。