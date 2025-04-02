女子訛稱投資辦演唱會詐騙舊同事逾百萬　案情指被告曾展示陳小春合照增可信度 (18:22)

被告曾慧珊（現年44歲）沒在控罪書上申報職業，案發日期介乎2018年12月至或約至2019年6月期間。控罪指被告意圖詐騙而分別誘使事主葉朗軒和孫政，交出港幣781,300元和500,000元。

控方案情指，葉朗軒2015年與被告同在保險公司工作，離職後仍與被告保持聯絡。自2018年，被告自稱在娛樂公司工作，公司擬籌辦演唱會，所需資金約300萬，但資金鏈斷裂，需有人填補空缺，遂邀請葉投資。被告解釋合約回報率後，葉答應簽署，同時介紹友人孫政加入，二人分別將款項交予被告，但多張支票最終無法兌現，被告亦更換電話號碼。

暫委法官周燕珠裁決指，當時被告稱公司過往曾負責歌手陳小春及林俊傑的演唱會項目，「做得幾好」，邀請葉投資，又展示公司代表與陳切燒豬的合照。周官認為，陳小春和林俊傑均是有名氣和具號召力的歌手，被告能藉合照增強對方投資的信心。當被葉問到投資是否「安全」，被告回應「非常安全，因為公司我有份」。

周官續指，被告提議合資300萬的其中50萬，但是否屬實無從稽考。事實上被告及至2019年9月，已欠下該公司代表1200萬元，被告故意不向葉披露其債務狀況，否則葉必定對投資計劃卻步。此外，被告又對孫自稱她深得老闆歡心，掌管公司事務，若孫知悉被告無身分代表公司，便不會加入投資。周官最終裁定控方舉證至毫無合理疑點。