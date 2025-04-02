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空手道運動員遭道場終止會籍後失精英運動員資格　高院令空手道總會賠償逾130萬元 (18:17)

空手道運動員羅展鵬2017年入稟高院，稱中國香港空手道總會及所屬道場無故終止其會籍，連帶失去體院精英運動員資格。事隔逾8年，高院今（2日）裁定空手道總會設立「冷凍期」政策，與推廣空手道發展的宗旨背道而馳，裁定政策越權。法官下令空手道總會向羅展鵬賠償逾130萬元，並向另外兩名運動員賠償逾19萬元及7萬元。

3宗案件原告均為空手道運動員，分別是羅展鵬、由母親張桃英代表入稟的羅心汶，及由父親舒展鵬代表的舒晴；被告為中國香港空手道總會有限公司（下稱總會）。總會2013年通過冷凍期政策，所有港隊運動員提出轉會後實施4個月冷凍期，之後需重新申請入隊，旨在「鼓勵成績優異學員回饋所屬道場」。

判辭指，3名原告經歷冷凍期後，均失去精英運動員資格。總會現任主席梁為文早前供稱，冷凍期政策反映尊師重道精神，運動員應留在道場指導晚輩；若容許精英運動員更改道場會籍，不利於空手道發展。惟法官歐陽浩榮表示，梁沒有出席涉事的2013年會議，法庭不採納其供辭。

法官引述總會的會議紀錄指，冷凍期政策旨在鼓勵學員回饋道場，但無提及尊師重道。法官裁定政策目的不涉及尊師重道，真正目的是限制較有質素的運動員轉會，以保護道場所屬的空手道會決策人。

法官形容冷凍期政策衍生「殘酷現實」，無論運動員為何轉會，都要承受嚴重的後果，例如原告羅展鵬失去精英運動員身分，至少4個月無收入和無法接受專業培訓，事業發展影響深遠。至於原告羅心汶和舒晴不是全職運動員，也失去體院支援。法官認為，看不到政策有助推廣空手道，反而剛好相反，政策阻止運動員在恰當理由下轉會，他們無法在心儀的道場學習空手道。

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