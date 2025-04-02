學生用電子屏幕時間長　八成中學生日花至少兩小時作娛樂用途　張竹君：情况令人關注 (17:49)

今次周年健康報告是新冠疫情後，首次全面恢復為所有中小學生提供周年健康檢查，共有約25.7萬名小學生及17.3萬名中學生接受服務，出席率約為73%。

報告指出，上學年完成健康評估問卷的小學生中，有超過43%花兩個小時或以上使用電子屏幕產品作娛樂用途，較疫情前高，而中學生比例更高達80.9%，較上一個學年的78%高，並呈上升趨勢。不過，衛生署2022/23學年只為小一至小六及中一至中三的學生提供周年健康檢查服務。

至於被問到問卷是否包含使用電子螢幕作學習用途的時間，及會否建議學校壓縮線上學習時間等，張竹君表示，問卷未特別問使用電子螢幕學習的時長，又說每間學校情况不同，較難計算，但使用電子螢幕作娛樂用途的時長可以控制。

張竹君續稱，衛生署建議6至12歲的小學生應限制每天花少於兩小時使用電子屏幕產品作娛樂用途，強調今次調查發現超43%的小學生超出建議時長，並建議12至18歲的中學生學習有效管理時間，如因學習原因需要長時間使用電子屏幕產品，也應定時休息。

另外，報告結果顯示2.2%學生表示曾計劃自殺，1%學生試圖自殺，數字較對上一個學年輕微下跌，有1.4%學生獲安排轉介至臨床心理學家或其他機構評估和處理。張竹君提及，報告亦發現3%學生曾遭受網絡欺凌，中學生曾遭受網絡欺凌的比例達3.6%，小學生的比例則為2.4%。