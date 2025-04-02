DSE 2025︳教師評中文科閱讀卷題目「大路」　料考生較易掌握 (18:04)

就兩篇白話文，陳樹渠紀念中學資深中文科教師曹順祥表示，今年閱讀卷白話文選材平均，〈主人公〉偏說明類文章，而另一篇〈巷〉則偏向小說類，整體容易達合格水平，但難取高分。他稱部分題目考核考生的人生觀，認為十多歲的年輕人只有有限的人身經驗，較難理解文中寓意。他又說，印象中兩位作家的作品不曾在教材中出現，考生或感陌生。

中華傳道會劉永生中學助理校長兼中文科主任黃佩雯則認為，〈主人公〉一文中儘管提到不少文學作家，其立意和觀點已在文中直接道出，加上較少用到修辭如比喻、象徵等，相信就算沒文學底子的學生亦能應付。至於〈巷〉，同校的中文科主任許真真認為，文章以巷子的特點比喻人生狀况，雖然較第一篇難，但考評局在擬題時有引導學生作答，舉例第18題以表格形式讓學生先寫出巷子和人生處境有什麼相似之處，相信有助學生透切理解文章。

黃佩雯補充，考評局今年考核兩篇白話文卻沒設比較題，相信對學生來說難度降低。考評局在考核簡介中提到，〈主人公〉以不同論說手法說明小說的作用和價值 ;〈巷〉 則以細緻的筆觸描寫城市和鄉村巷子不同的面貌和予人的感受，從而抒發對人生的領悟，相信將說理和描寫抒情的文章放在一起，更能全面評核考生的閱讀理解能力。

至於文言文，黃佩雯認為兩則文言文難度較往年易，提到考核局特意先簡介文章的背景，15分中有8分也是選擇題，集中考核文章內容和語譯；而另外兩題長題目，基本上毋須闡述個人觀點，「語譯得啱都有啲分」，相信學生普遍能掌握。

另外，閱讀卷甲部主要考核《山居秋暝》、《六國論》和《論仁》。黃佩雯說這幾篇在上兩年也沒考核，形容「唔係超大熱都係大熱」，估計學生有重點溫習。許真真認為，題目也是基本考問，只要有熟記內容和語譯，要合格不難，惟她提到一題問及《山居秋暝》中的「明月松間照」如何寄寓作者的高潔品格，認為難度較高，表示坊間主要出版社的教科書或甚「天書」亦沒着墨太多，儘管她自己在課上有教授，相信題目更多是考核考生臨場的文學賞析能力。