明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

地政總署到竹園聯合村「清場」　村民不滿安排　學生淚灑當場 (18:03)

地政總署今早到位於黃大仙廟旁、香港市區僅存的寮屋村竹園聯合村（舊名竹園村）展開遷拆行動，不少居民被趕離住所後在村外表達不滿，稱當局未有預早通知今日（2日）會有遷拆行動，一度發生衝突；村民及後陸續到場要求返回住所拿取個人物品，有學生放學後得悉「清場」後當場淚灑。至約下午5時20分，最後一名留守村民離開現場。

大批地政總署人員今早聯同大批保安到場處理遷拆行動，不少居民不滿當局未有預早通知今日會有遷拆行動，亦不容許村民進村取回個人物品；承建商人員及後才安排村民入內取回個人物品。

根據承建商張貼在村內各房屋的告示，承建商去年12月12日已張貼告示，提到如村民未能於去年12月26日或之前取回物品，將棄置工地範圍內的物品而不再作另行通知；村民需於最少兩個工作天前通知承建商作出安排。

有居民稱未商討好賠償方案　租客急返港執拾個人物品

村內有一間經歷兩代人的髮廊及士多，負責人梁先生的兒子表示，今早才知悉「清場」行動，但父親昨日仍有「入貨」，故特意陪同父親到場執拾物品。梁指，當局仍未與父親商討好賠償方案，冀當局提出合理賠償方案，包括盡快安排單位予其父居住。

居於村內14年的租客嚴先生，今午2時許到村外要求進村取回個人物品，他說當局早前有通知他需執拾個人物品，包括價值約1萬元的按摩椅，惟他稱由於沒有其他地方可放置物品，故一直未有處理。他說現時居於福田，得悉地政總署「清場」後即時返港，又指當局稱他租住的單位屬僭建，故不獲賠償。

4個月前已遷出的曾氏姐妹今午到場，曾小姐稱滿意當局以公屋單位作賠償，「唔滿意都唔會咁快走啦」。

相關字詞﹕竹園聯合村 地政總署 編輯推介

上 / 下一篇新聞