地政總署到竹園聯合村「清場」　村民不滿安排　學生淚灑當場 (18:03)

大批地政總署人員今早聯同大批保安到場處理遷拆行動，不少居民不滿當局未有預早通知今日會有遷拆行動，亦不容許村民進村取回個人物品；承建商人員及後才安排村民入內取回個人物品。

根據承建商張貼在村內各房屋的告示，承建商去年12月12日已張貼告示，提到如村民未能於去年12月26日或之前取回物品，將棄置工地範圍內的物品而不再作另行通知；村民需於最少兩個工作天前通知承建商作出安排。

有居民稱未商討好賠償方案 租客急返港執拾個人物品

村內有一間經歷兩代人的髮廊及士多，負責人梁先生的兒子表示，今早才知悉「清場」行動，但父親昨日仍有「入貨」，故特意陪同父親到場執拾物品。梁指，當局仍未與父親商討好賠償方案，冀當局提出合理賠償方案，包括盡快安排單位予其父居住。

居於村內14年的租客嚴先生，今午2時許到村外要求進村取回個人物品，他說當局早前有通知他需執拾個人物品，包括價值約1萬元的按摩椅，惟他稱由於沒有其他地方可放置物品，故一直未有處理。他說現時居於福田，得悉地政總署「清場」後即時返港，又指當局稱他租住的單位屬僭建，故不獲賠償。

4個月前已遷出的曾氏姐妹今午到場，曾小姐稱滿意當局以公屋單位作賠償，「唔滿意都唔會咁快走啦」。