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何君堯倡研港台及新聞處合併　丘應樺：兩者職能無重疊　合併或有反效果 (16:01)

立法會議員何君堯提出口頭質詢，引述有意見認為香港電台與政府新聞處在職能上有所重疊，關注當局會否檢視如何精簡兩個部門架構，及會否探討合併可行性。商務及經濟發展局長丘應樺回應說，港台和新聞處同樣肩負發放政府資訊的責任，但港台作為公共廣播機構，和新聞處主責政府公共關係各司其職，職能上沒有重疊，認為合併或令公眾混淆兩者的角色，為政府整體的公關工作帶來反效果。

丘應樺稱，港台作為香港唯一的公共廣播機構，使命包括增加市民對一國兩制的認識、積極協助強化政府信息發放、及推廣體育文化和社會共融等，港台所製作及播放的節目亦需照顧小眾；至於新聞處則負責政府的公共關係、新聞發布、宣傳及出版工作，並讓市民更了解政府的工作。他同意兩個部門可互相配合，以更有效地宣傳政府政策及發放政府信息，會加強雙方合作。

人員編制方面，丘應樺指，兩個部門將全面檢視其人手編制和運作情况，又指出港台大部分公務員職位屬節目主任職系，而新聞處的公務員職位大多屬新聞主任職系，兩者涉及的工作性質、技能及經驗方面的要求不盡相同，認為在整體運作上將兩個職能不盡相同的部門合併，未必是最有效開源節流的方法。他亦認為，合併後的部門首長難以兼顧兩個使命、服務範疇及運作模式等截然不同的部門的工作。

葉劉淑儀質疑港台有冗員促檢討

新民黨議員葉劉淑儀表示，兩個部門已很久沒有進行深層次改革，在國家重視香港深化對外交流合作之時，關注兩部門未有按此深刻改變政策綱領。她又質疑港台有冗員，提到自己接受港台訪問時會有4至8人到場，訪問後多時亦未播出，認為需要深刻檢討。丘應樺稱，會考慮議員意見，提到港台已製作不同節目推動國安及國民教育，亦透過運用人工智能等減省開支，兩個部門亦會積極配合。

現時港台與政府新聞處分別由商經局和民政及青年事務局管轄。議員管浩鳴問及會否將兩個部門歸納為由一個政策局管理，丘應樺稱將研究是否有整合或配合空間，會向特首李家超報告。

相關字詞﹕香港電台 政府新聞處 立法會 編輯推介

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