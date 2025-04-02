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DSE 2025｜中文科考生指「報到易」大致順暢　個別考生反映加載時間長　對閲讀卷難度評價不一 (15:12)

中學文憑試（DSE）中文科開考，約4.8萬名考生報考。電子報到系統「報到易」在去年曾有故障，今日在深水埗試場多名考生指系統運作暢順，個別考生則需重試開啟程式3次方可進入簽到頁面。

馮同學表示「報到易」系統運作暢順，認為閱讀卷較往年難，以為指定篇章大熱題目為《出師表》，豈料考核《六國論》及《山居秋暝》，稱對後者不太熟悉。至於寫作題，他選答「藏在泥土中的寶物」，以自身籃球運動員經驗為題，創作自己中四時把比賽所得的金銀牌藏在時間囊，待中六時開封，反思當年一次比賽中，由於自視過高僅取銀牌，而悶悶不樂及遺憾的感受。

考生張同學表示，應考卷二時「報到易」 「load （加載）好耐」，需重新開啟程式3次能才成功進入簽到頁面。另一考生林同學指，閱讀卷整體程度中規中矩，對於兩篇閱讀篇章，他指自己平日有閱讀習慣故不難理解。

至於柴灣試場，考生Hugo認為今年中文科較往年難，舉例閱讀卷多問長題目，「（第二篇白話文）問條巷好窄代表作者啲咩⋯⋯真係比較抽象，我都諗咗陣」，猶幸文言文較易理解，相信成績能符合預期。

另一考生Alex則認為中文科較往年易，鬆一口氣說，「至少唔洗鬧教育局，係常人可以處理，唔似《第九味》。」他認同文言文較易理解，不是「妖魔鬼怪」，今晚將溫習明天開考的英文，笑說「終於唔洗再儒家、道家，可以歸家！」

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