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近三年共逾2000宗政府非技術外判工人工傷或身亡　議員質疑承辦商「陽奉陰違」 (13:36)

工聯會郭偉强今（2日）在立法會提出質詢，稱自2021年至今起碼4宗有關工人從木摺梯墮下引致死亡或嚴重受傷的個案，關注政府外判員工職業安全。財庫局書面回覆顯示，在過去3個年度，四個政府主要採購部門共2015宗外判非技術員工職業傷亡個案。有議員質疑承辦商對職安健要求「陽奉陰違」，財庫局長許正宇則稱現行機制行之有效。

財庫局長許正宇表示，部門在採購外判服務時，可按服務性質和範疇，在合約訂明承辦商必須遵守的職安健要求，若違反相關法例而被定罪的投標者，將在最多5年內禁止競投政府非技術服務合約。他表示，2022至2024年間，勞工處於2022至2024年間共作出608次職安健巡查，採取了120次執法行動。

郭偉强質疑，雖合約訂明需遵守相關要求，但有承辦商「陽奉陰違」。許正宇重申，政府在合約要求、巡查、扣分制上有完整機制，又透露2022/23財年至本年2月底，各部門分別向14間承辦商發出36張扣分通知書，當中4間承辦商因連續36個月内扣滿三分而被禁5年内競投非技術合約，他認為機制行之有效。勞福局副局長何啟明補充，2022至2024年巡查中分別發出111次書面警告。

勞聯林振昇則關注，個別招標合約中會否規定必須使用工作台，禁止用木梯，並把設備開支反映在標價上。許正宇表示，政府在篩選投標和巡查時，通常給予彈性，讓部門根據工作性質、範疇，決定使用什麽工具。何啟明則稱，就新的工作要求，過去數年曾發出3次内部指引予全體決策局及部門，要求他們採購服務時遵守要求。

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