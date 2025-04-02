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男按摩技師非禮入睡顧客判囚3年　官批行為接近強姦 (13:35)

43歲男按摩技師涉嫌趁內地女顧客睡着時企圖強姦對方，受審後被陪審團裁定企圖強姦罪不成立、非禮罪成，案件今（2日）在高院求情及判刑。法官張慧玲回應辯方求情時直言，被告曾以陽具觸碰事主私處，行為接近強姦；又在宣讀判刑理由時批評被告利用替事主按摩的機會行事，案情嚴重，終判被告監禁3年。

被告錢平（案發時43歲，按摩技師）否認於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號某房間企圖強姦女子X。3男4女陪審團昨以5比2裁定被告企圖強姦罪名不成立、一致裁定被告非禮罪成。

辯方今求情時表明接納被告的行為違反誠信、為事主X「帶嚟好多困擾」，亦同意X的遊客身分，某程度上令案件變得嚴重，承認本案求情因素不多。辯方同時提到，無案底的被告已擔任按摩師20年，月入2萬多元，為家中唯一經濟支柱，冀法庭酌量輕判。

張官判刑時指，X同意讓被告以按摩師的身分接觸自己的身體，被告卻產生邪念，趁X睡著時以陽具壓向對方私處，形容本案案情「好嚴重」。張官又指，X明顯在事件承受「好大嘅委屈、好大嘅困擾」，需透過判罰安撫X及其親友的情緒，決定以監禁3年為量刑起點。張官謂，本案沒有任何減刑理由，終判被告監禁3年。

事主X早前供稱，她接受被告的按摩服務時，感覺下半身被「很重的東西壓着」，又發現自己被脫去褲子和目睹被告露出下體。辯方則指，X曾引領被告用雙手撫摸她的胸部，然後將面褲和內褲脫下至膝蓋位置，被告見狀後亦脫下褲子露出陽具，並將身體壓向X；當時X稱「要收1000元」，被告則反建議「不如呢兩個鐘我唔收你就算」，惟X不接納，被告遂沒採取進一步行動，續替事主按摩。被告作供時補充，他其後一邊自瀆一邊為X按摩，然後被X指控強姦。

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