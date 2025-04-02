DSE 2025｜中文閱讀卷文章談卡夫卡　作文題目包括「藏在泥土中的寶物」【附題目】 (14:07)

兩篇白話文篇幅相若，只長一頁紙。其中〈我們都曾以為自己會是小說的主人公〉節錄內容提到，有人認為「小說都是假的」，文中談及小說家兼哲學家卡夫卡，指「在卡夫卡的故事裏，人一覺醒來，忽然發現自己或是處於一個巨大的沒有出口的迷宮，或是變成人人嫌棄的甲蟲，或是成為了無從辯解、無處申冤、無辜無解的犯人。在卡夫卡出現之前，當我們面對巨大且不可知的力量，那種孤獨無助的狀態不曾被命名」。

〈小說〉一文是作者蔣方舟在其中一本著作《主人公：蔣方舟重返文學群星閃耀時》的序言。蔣是內地青年作家，著有《故事的結局早已寫在開頭》、《我承認我不曾歷經滄桑》等作品。至於〈比正路還長的巷子〉一文，則收錄在《恍惚的慢板》，是台灣作家兼學者柯裕棻著作之一。

作文題目包括「藏在泥土中的寶物」

卷二作文選答題三選一，題目包括：「藏在泥土中的寶物」；以「為不完美添色彩」為題作文；談談「行事要量力而為，勉強沒有好結果」及「要踏出舒適圈，才可以突破能力的界限」。